本报记者 林丽鹂

8月16日，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。“近年来，市场监管部门更好统筹效率与公平、活力与秩序、发展与安全，努力在服务高质量发展大局中展现市场监管担当作为。”国家市场监督管理总局副局长、国家认证认可监督管理委员会主任蒲淳介绍。

激发内生动力和创新活力，2023年企业活跃度同比提高0.69%

数据显示，2023年全国登记在册经营主体达到1.84亿户，企业活跃度同比提高0.69%，退出企业平均寿命延长0.64年。

蒲淳说：“我们着力激发各类经营主体的内生动力和创新活力，建立完善经营主体发展质量评价指标体系，出台市场监管部门促进民营企业发展22条举措，推动企业注销等‘一件事’高效办理，精准有效支持个体工商户发展，推动经营主体发展质量持续提升。”

减轻企业负担。对企业乱收费既加重企业负担，又损害营商环境。今年市场监管总局深入开展了涉企违规收费专项整治行动，聚焦重点收费主体，突出重点行业领域，查处重点违法行为，优化执法检查方式。截至目前，共检查各类单位4.48万家、立案1253件，督促退还违规收费3.93亿元，取得积极成效。

加强质量帮扶。国家市场监督管理总局质量发展局局长刘三江介绍，“我们深入开展了多项质量基础设施助力行动，如计量服务中小企业行活动、对标达标专项行动、小微企业质量管理体系认证提升行动等，推动质量基础设施服务效能在各行各业持续释放。”质量基础设施“一站式”服务，已在全国建立1450个服务站点。小微企业质量管理体系认证提升行动，为小微企业提供“认证贷”等金融信贷支持达320亿元，减免认证费用近4000万元。

促进公平竞争。公平竞争是市场经济的核心，也是推动高质量发展的重要保障。近年来，市场监管总局紧扣高质量发展这一首要任务，在规范市场竞争行为上持续发力，切实维护公平竞争市场秩序，深化重点领域反垄断监管执法，做好经营者集中反垄断审查，支持指导经营者加强反垄断合规建设，更好地维护了市场秩序、弥补了市场失灵，以公平竞争激发了全社会内生动力和创新活力。

“高效办成一件事”使办事环节更少、周期更短、流程更优、成本更低

今年以来，根据国务院部署，市场监管总局会同有关部门，针对企业信息变更、企业注销和开办餐饮店这三项群众经常遇到的、涉及部门比较多的事项，推行了“高效办成一件事”改革。

过去，从企业和群众的视角要办的是“一件事”，但因为这件事涉及多个部门的职责，需要申请人到多个部门按环节办理若干手续，这就导致了群众要多头跑。要想“高效办成一件事”，就需要制度、业务、技术三方面联动创新、深度融合。

制度创新方面，要使办事规则从过去政府端的管理好用，向社会端的办事便利转变。业务创新方面，要使办事流程从过去一个跟着一个的串联式办理向并联办理转变。技术创新方面，要使线上政务服务从过去简单的被动接办向基于群众需求的多样化场景服务转变。

通过以上三方面创新，企业信息变更环节由7个压减到1个，提交材料减少13份，审批时间减少6个工作日；企业注销办理环节由10个压减到4个，普通注销办理时间由原来最快70天缩短为目前最快46天，其中还包含了法定公告期45天；开办餐饮店将办理的承诺时限由37个工作日压减到15个工作日，提交材料减少14份。

国家市场监督管理总局综合规划司负责人王国伟说：“这些成效说明，改革使得企业和群众办事环节更少、周期更短、流程更优、成本更低，这进一步坚定了我们以改革精神和改革举措更好解决群众诉求的信心。”

坚决破除地方保护和市场分割，加快建设全国统一大市场

破除地方保护和市场分割，对加快建设全国统一大市场具有十分重要的意义。国家市场监督管理总局竞争协调司司长周智高介绍，近年来，市场监管部门坚持标本兼治、破立并举，坚决破除各种形式的地方保护和市场分割，取得积极成效。

建设全国统一大市场，必然要求健全统一的公平竞争制度。2022年6月，我国反垄断法完成了颁布15年后的首次修改，在法律层面上确立了竞争政策基础地位。今年1月，国务院修订提高了经营者集中申报标准，便利企业投资并购；刚刚过去的8月1日，《公平竞争审查条例》正式施行，从4个方面提出了“19个不得”的明确要求，防止出台排除、限制竞争的政策措施。这些法律法规的制修订工作，为破除地方保护、加快建设全国统一大市场奠定了坚实的制度基础。

2022年以来，市场监管部门聚焦公用事业等一些重点领域，依法加强滥用行政权力排除、限制竞争监管执法，查处行政性垄断案件122件，同时还组织开展了妨碍统一市场和公平竞争政策措施的集中清理工作，深入实施公平竞争审查制度，加强制度刚性约束，整治了一批限定交易、妨碍商品要素自由流通、排除限制外地经营者等行为，坚决破除各种封闭“小市场”、自我“小循环”。

下一步，市场监管总局将在纠治不当市场干预行为上进一步加力提效，为各类经营主体创造更加公平、更有活力的市场环境。

《 人民日报 》（ 2024年08月17日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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