本报北京8月16日电 （记者邱超奕）日前，第二届亚太航空安全研讨会在北京举办。中国民用航空局局长宋志勇在会上透露，今年上半年，中国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别比2019年同期增长11.9%、9%和18.7%，预计全年旅客运输量达7亿人次，有望创历史最高水平。

宋志勇表示，目前，中国有运输飞机4335架，运输机场262个、机场总容量达16亿人次，无人机年飞行达到千万小时量级，新注册无人机总数正在以月均10万架的速度增长。

同时，在大体量、高速度的发展态势下，中国民航运输航空亿客公里死亡人数和百万飞行小时重大事故率十年滚动平均值分别为0.0016和0.01，分别为全球平均值的1/3和1/10。

近年来中国民航积极融入全球民航体系，运输规模连续19年位居全球第二，对全球航空运输增长的贡献率超过20%。

《 人民日报 》（ 2024年08月17日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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