本报记者 罗珊珊

8月27日至29日，第五届跨国公司领导人青岛峰会将在青岛举办。8月16日，国务院新闻办举行新闻发布会介绍有关情况。

“跨国公司是中国改革开放的参与者、见证者，跨国公司在中国不断取得自身发展的同时，也为中国经济发展作出了积极贡献。中国政府一直非常重视跨国公司在华投资兴业，推出一系列扩大高水平对外开放的举措，并且推动这些举措落地见效。”商务部国际贸易谈判副代表李詠箑表示。

山东省副省长宋军继介绍，峰会将继续聚焦“跨国公司与中国”主题，今年有“四个首次”，首次设计跨国公司投资交流合作会，首次组织上合示范区等功能区进行主题推介，首次安排新质生产力赋能高质量发展论坛，首次开展海洋领域创新人才专场推介。峰会将高质量的招商引资和贸易合作贯穿始终，既聚焦山东11条标志性产业链开展精准招商，又安排37个贸易类项目签约，并组织百余场“小而准”的投资交流活动，还有20多个省级商务部门开展洽谈合作，最大限度释放招商潜力、放大峰会的平台效应。

峰会上，商务部研究院将继续发布《跨国公司在中国》系列报告，本次报告主题是“跨国公司在中国：共享‘中国式现代化’新机遇”。商务部国际贸易经济合作研究院副院长曲维玺表示，人口规模巨大的现代化，将促进国内统一大市场的建立，为跨国公司提供广阔的市场需求空间；全体人民共同富裕的现代化，将推进城乡融合和区域协调发展，有利于跨国公司优化战略布局；物质文明和精神文明相协调的现代化，将进一步创造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为跨国公司提供优良的市场选择；人与自然和谐共生的现代化，将推进中国经济社会绿色转型，助力跨国公司高质量发展；走和平发展道路的现代化，将打造更高水平开放平台，为跨国公司经营决策提供更多确定性。

宋军继介绍，前四届峰会共签约项目471个，总投资569亿美元。下一步山东将重点扩大制造业、电信、医疗等领域开放，加快推进股权投资、股权并购等重点项目，支持金融服务、会计法律、设计咨询等服务业领域的跨国公司来山东开展业务，持续拓宽投资合作的深度和广度。

党的二十届三中全会《决定》提出，深化外商投资促进体制机制改革。李詠箑表示，商务部将认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，推出一系列鼓励外商投资举措——

继续放宽外资市场准入，尽快修订和发布新版外资准入负面清单，在全国范围内实现制造业领域限制措施“清零”，推动在电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序的扩大开放，推动开展服务业扩大开放的试点示范。修订和发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者战略投资上市公司的限制，拓宽外商投资渠道，引导更多优质外资进入资本市场长期投资。

持续打造“投资中国”品牌，进一步完善外资企业圆桌会议和投诉工作机制，指导地方健全外商投资促进成效评价体系，支持各地聚焦自己的优势领域，开展精准、透明、合规的招商引资活动，依托我国超大规模市场优势，把更多高质量外资引进来。

加大鼓励政策的力度，修订《鼓励外商投资产业目录》，进一步增加鼓励的条目。聚焦先进制造业以及生产性服务业、数智技术、绿色技术应用等相关领域，鼓励加大对中西部和东北地区的投资。

《 人民日报 》（ 2024年08月17日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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