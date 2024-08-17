本报北京8月16日电 （记者赵永新）2024未来科学大奖16日揭晓，邓宏魁等四位科学家获奖。

北京大学博雅讲席教授、昌平实验室领衔科学家邓宏魁因开创了利用化学方法将体细胞重编程为多能干细胞，改变细胞命运和状态方面的杰出工作，获得“生命科学奖”；中国科学院大连化学物理研究所研究员张涛、清华大学教授李亚栋因对“单原子催化”的发展和应用所作出的开创性贡献获得“物质科学奖”；浙江大学数学高等研究院教授孙斌勇因在李群表示论上作出的杰出贡献获得“数学与计算机科学奖”。

据了解，由科学家和企业家群体共同发起的未来科学大奖设立于2016年，该奖每年颁发一次，迄今共评选出39位获奖者。

《 人民日报 》（ 2024年08月17日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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