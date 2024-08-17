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北京首条无人机物流配送航线在延庆八达岭长城投入运行

2024年08月17日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　配送无人机飞越八达岭长城。
　　本报记者 王昊男摄

　　本报北京8月16日电  （记者王昊男、施芳）日前，为提升景区游览体验，增强应急保障能力，美团无人机在延庆八达岭长城景区开通了北京首条无人机配送航线。目前，这条“空中走廊”可为降落点附近游客提供防暑降温、应急救援等物资的配送服务。据了解，这也是北京市内首次开通常态化无人机配送服务。

　　据介绍，该航线降落点设在八达岭长城南城延长线的南九城楼，该区域于2023年年底面向公众开放。为了尽量保持区域内的原始风貌，这里不设任何商业设施，但这也让到访此处的游客在补给饮用水等物资时，至少需要步行近半小时。

　　航线开通后，降落点附近的游客只需在手机上下单，等待几分钟就能收到无人机配送的消暑商品。在满足运载要求的前提下，无人机还可帮助降落点附近游客购买并运送急需的防晒伞、降温贴等防暑降温物资。起飞点还增设了应急小药箱，为有需要的游客提供消毒液、淡盐水等急救物资。

　　北京市延庆区相关负责人介绍，目前，延庆区已将无人机作为区域重点培育的四大产业之一，北京市首个中关村低空经济产业园近期也落地延庆。未来，延庆将不断丰富应用场景，在生态监测、长城保护、城市物流、支线物流、文旅体验等6个领域拓展无人机应用。

　　2020年10月，延庆区获批中国民航局首批、北京市唯一“民用无人驾驶航空试验区”，拥有374平方公里空域，真高1098米。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月17日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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