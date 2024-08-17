本报记者 杨 迅

图为湖南长沙杜甫江阁夜景。

杨 迅 伍畅林摄影报道

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炫彩夺目的烟花秀、魅力十足的音乐市集、活力四射的灯光秀……湖南长沙创新推动夜间经济发展，通过打造夜间文旅展演，推动新业态、新场景、新产品不断涌现，有效激发消费活力。

夜幕降临，湘江两岸的建筑亮起绚烂灯光，游船码头边“橘洲之星”满载游客准备起航，扬帆夜市里人来人往……被称为“不夜之城”的湖南长沙，吸引天南海北的众多游客前来打卡，大街小巷升腾的烟火气，激发了市场活力，带动了夜间经济。

绚烂烟花展演，拉动消费增长

“5，4，3，2，1！”伴随着阵阵欢呼声，一束束绚烂的焰火如同流星，升腾天际，绽放出各种图案，点亮了整个夜空。

8月10日晚，在位于长沙浏阳的天空剧院，一场精心编排的七夕主题焰火秀让观众感受到了这座城市的别样浪漫。

以黑夜为幕，以烟花为笔，无人机编队再现牛郎织女鹊桥相会的经典场景，变幻的灯光勾勒出巨型爱心……在这场创意烟花秀的现场，无人机与焰火共舞，焰火与浏阳河水辉映。

近年来，长沙浏阳积极探索“烟花+文旅”融合新模式。绚丽绽放的烟花秀，已成为长沙夜间经济的文旅新密码。2023年2月起，常态化举办“相约浏阳河 周末看焰火”创意燃放活动，还推出了热门影视剧的剧情实景烟花秀。每到周末都有不少人专程从各地赶来，感受烟花的魅力。

来自北京的郑女士说：“和家人利用周末的时间慕名而来，就是为了欣赏一场烟花秀，能遇到这么浪漫的时刻，真是不虚此行。”

“我们特别策划了‘2024年烟花下的天空剧院·夜生活’活动，是想让更多市民、游客来这里休闲、娱乐、打卡，推动浏阳夜间消费升级。”天空剧院运营中心负责人王彪介绍。

在天空剧院之外，烟花爱好者也有自己的观赏场所。社交媒体上，很多人分享了打卡机位，其中绿茵阳光足球场人气最旺。“有大型烟花秀的时候，电话都接不过来，最多的时候，球场同一时段的预约电话超过30个。”球场经营者谭伟平说。

老伙计饭铺是距离天空剧院500米的一家餐厅，总经理李威介绍：“店里外地客人居多，烟花秀举办时，营业额最高可提升50%。”

“从去年举办烟花秀以来，整体入住率增长了30%—40%。”浏阳和酒店总经理吴杜表示。老牌餐饮店杯莫亭总经理胡立新也表示：“举办烟花秀时，大约有20%—30%的客流增长。”

自去年以来，长沙浏阳已举办创意燃放秀活动68场，拉动文旅消费超150亿元，辐射带动周边的乡村旅游和餐饮住宿业发展，形成了“白天游乡村，晚上看焰火”的休闲模式。

“我们将继续深化创意焰火燃放活动形式，全面做好‘烟花+创意’‘烟花+文旅’‘烟花+商贸’的融合文章，持续提升夜间经济的魅力。”浏阳鞭炮烟花产业发展中心党组书记、主任张贤前表示。

演艺活动丰富，点燃城市活力

不要门票、无需预约，游客和市民幕天席地，围坐在一面巨大的屏幕前，露天观看音乐综艺现场直播。这是在长沙马栏山公园庆典广场开幕的马栏山音乐星球LIVE秀的现场情况。

音乐动听，夜景迷人，车尾箱集市也同步开放，观众们可以一边欣赏乐队演出，一边品尝小龙虾，畅饮冰镇啤酒。

“没想到马栏山还有这么有氛围感的音乐市集，巨屏看音乐综艺直播也是全新的体验！”趁着暑假来长沙游玩的广东大学生麦嘉说。

当地文创企业乐田智作负责人罗鹏表示，马栏山视频文创产业园当下正在尝试将“粉丝经济”和夜间经济深度融合，马栏山音乐星球LIVE秀正是“粉丝夜经济”的创新尝试。

暑期，梅溪湖大剧院、长沙音乐厅的高品质演出精彩纷呈，笑工场、湘江剧场等人气火爆，脱口秀、特色主题酒店、乡村民宿等备受青睐。

“想你的风吹到了长沙，想你的人已经在路上……”长沙贺龙体育中心凌晨刚举办完一场演唱会，散场的年轻人或在周边琳琅满目的夜市摊位上购物，或商量着去附近的KTV唱歌，或准备去吃夜宵。“虽然演唱会结束了，但我还想和朋友们找地方坐坐，吹吹长沙的风，感受这座城市的魅力。”来自江西的张先生说。

“如今大家更愿意身临其境感受现场音乐、舞美、灯光的魅力。演艺经济点燃了城市的活力，极大带动了城市夜间经济发展。”长沙市文化旅游广电局党组书记、局长易鹰表示，演艺活动不仅可以带来可观的门票收入，还可以在短时间内聚集客流，拉动旅游、交通、住宿、餐饮等一系列消费，推动文旅融合发展。

升级业态模式，促进文旅融合

流光溢彩的一江两岸灯光秀、别出心裁的杜甫江阁唐风互动沉浸式夜游……徜徉在长沙街头，能充分感受独具特色的地方文化和锐意创新的精神气质。

湖南经视下属公司“芒果制作”，今年以来通过推出“芒果夜市”“芒果音乐美食节”“芒果研学团”等不同形式，将长沙夜市经济、网红流量、旅游消费、创新创业进行融合，其中签约合作夜市10家、摊位总数超2000个，孵化夜市创业者3000余人。

新国风沉浸式幻境秀《新刘海砍樵》，通过夜间进行的沉浸式演出进一步激活了消费市场，截至8月15日，已完成近百场演出，票房近200万元。

近年来，夜间经济已成为长沙拉动消费增长的新窗口。长沙相继出台《关于加快推进夜间经济发展的实施意见》《关于创建国际消费中心城市的实施意见》，连续四年开展夜间消费示范街区、名片、门店评选；夜间消费占全天消费60%，直接带动10万人就业，间接带动就业超100万人。

湖南省商务厅市场运行和消费促进处处长陈靖介绍，长沙围绕创建国际消费中心城市目标，持续激活夜间经济，推动人流、场景、业态融合发展，打造活力足、场景多、品牌响的新地标。

24小时书店、“不打烊”健身房等新消费模式竞相涌现。长沙市天心区委常委、宣传部部长王辉介绍，天心区正加速推进文旅消深度融合、线上与线下一体化、文化与科技融合共生，打造文化、旅游、新消费等融合发展的复合型模式。

“不夜长沙，呈现出消费场景景区化、消费人群年轻化、消费品牌时尚化、消费潮流沉浸化的特点。”在长沙市委党校教授梁媛看来，传统的夜间消费活动主要以餐饮、购物为主，发展至今，旅游、文体、展览等项目都将经营时间延长，夜间消费新业态、新场景、新产品不断涌现，呈现出更加多元、立体、人文的态势。

《 人民日报 》（ 2024年08月17日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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