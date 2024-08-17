长江十年禁渔重要成果发布
退捕渔民安置保障措施实现全覆盖
2024年08月17日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月16日电 （记者郁静娴）农业农村部近日发布长江十年禁渔重要成果，长江十年禁渔实施三年多来取得明显成效。
水生生物恢复向好。2023年长江干流、洞庭湖、鄱阳湖水生生物完整性指数评价等级相较于禁渔前提升了2个等级，重要支流中赤水河继续为“良”，岷江提升1个等级。2023年长江流域监测到土著鱼类227种，比2022年增加34种；监测到国家重点保护水生野生动物14种，比2022年增加3种。
退捕渔民总体满意。15.1万有就业能力和意愿的退捕渔民全部转产就业，符合参保条件的21.9万退捕渔民全部参加养老保险，已有5.3万多人领取养老金，安置保障措施全覆盖。
禁渔秩序持续稳定。2024年上半年，各地农业农村部门查办非法捕捞案件2545起，同比下降48.7%；公安机关破获涉渔刑事案件2978起，同比下降1.8%；市场监管部门查办相关案件504起，同比下降54.1%，非法捕捞高发频发态势得到有效遏制。
政策体系不断健全。相关部委先后制定渔民安置保障、禁捕执法监管、资源保护恢复、禁渔效果评估等70多项配套措施。
《 人民日报 》（ 2024年08月17日 06 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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