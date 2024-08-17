本报北京8月16日电 （记者韩鑫）近日，交通运输部印发《关于全面推广应用道路运输电子证照的通知》（以下简称《通知》）明确，到2025年年底，新制发及换发道路运输证照全部实现电子化，电子证照数据合规率和证照归集率达到95％以上，全面提升道路运输电子证照跨地区互信互认和共享共用水平。

推进电子证照应用是提升政务服务水平、优化营商环境、降低道路运输行业制度性交易成本、推动交通物流降本提质增效的重要举措。《通知》要求，对新制发的道路运输证照，要全部采用电子证照；对已制发的纸质和IC卡证照，要结合车辆年度审验、驾驶员诚信考核、从业资格注册（或延续）以及证照补发、换发、变更等，推动换发电子证照。

《通知》提出，各省级交通运输主管部门要积极推动与省级公安、市场监管、金融监管等部门的信息共享，推进电子证照在车辆金融、保险等方面的便捷应用，推动实现电子证照与电子营业执照、电子身份证、电子驾驶证、电子行驶证等证照信息的共享共用。要围绕经营主体在从业人员招聘、运输合同签订、电子运单办理等环节的资质资格核验，推动电子证照在道路运输市场经营管理中广泛应用，为提升运输企业运营效率提供便利服务。

《 人民日报 》（ 2024年08月17日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经