2024年夏秋季引江济太应急调水启动
2024年08月17日08:23 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月16日电 （记者王浩）依据《太湖流域洪水与水量调度方案》《太湖流域水资源调度方案》等，水利部太湖流域管理局8月16日启动2024年夏秋季引江济太应急调水。此次应急调水通过引调长江水，促进太湖及周边河网水体流动、保障太湖水源地供水安全。
7月15日以来，太湖流域累计面降雨量较常年同期偏少六成，超过35摄氏度高温天数达31天，太湖水体蓝藻水华、湖泛风险增加。8月16日，太湖流域管理局发出调度令，调度望虞河常熟水利枢纽当日11时起实施闸泵联合引水，以日均110至160立方米每秒流量调引长江水，适时调度开启望亭水利枢纽按50至80立方米每秒流量将长江水引入太湖。
太湖流域管理局向江苏、浙江、上海3省（市）发出通知，要求相关地方、部门加强望虞河两岸口门控制运用，做好水量水质监测、工程巡查、信息共享和报送等，共同保障望虞河引江济太调水工作高效开展，后期将视流域雨情、水情变化等适时结束本次调水。
《 人民日报 》（ 2024年08月17日 05 版）
(责编：孙红丽、申佳平)
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