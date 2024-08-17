中国国家统计局日前发布的今年7月经济数据显示，中国经济运行总体平稳、稳中有进。海外经济界人士认为，面对复杂严峻的外部环境，中国生产需求继续恢复，新动能继续培育壮大，高质量发展扎实推进，反映出经济韧性和政策成效。中国继续深化改革，推进高水平对外开放，不仅有利于自身经济持续回升向好，也将为全球经济复苏和发展提供有力支撑。

经济平稳运行亮点突出

进入第三季度，市场销售增速回升，固定资产投资规模扩大，货物进出口较快增长。数据显示，7月社会消费品零售总额37757亿元人民币，同比增长2.7%，比上月加快0.7个百分点。其中，升级类商品销售增长较快，体育娱乐用品类零售额增长10.7%。

德国体育用品制造商阿迪达斯全球首席执行官比约恩·古尔登接受新华社记者采访时说，中国消费者对健康越来越重视，对体育产品的需求也越来越大。“阿迪达斯非常重视中国市场，未来将继续专注于在华发展。”

暑期文旅消费“火热”，服务消费成为亮点。从研学游、避暑游，到音乐节、演唱会，再到展览展会、文体赛事……层出不穷的文旅新场景，满足国内不同消费群体的需求，也让来华旅游和在华工作生活的外国友人直呼中国很“city（时尚）”。

在全球经济复苏缓慢、贸易保护主义抬头的背景下，中国外贸继续保持增长。中国海关总署数据显示，今年前七个月，以人民币计价的中国货物贸易进出口总值同比增长6.2%，其中出口增长6.7%。

“全球经济仍处于艰难复苏时期，中国出口贸易却保持增长，这充分显示出中国经济的强劲韧性和坚实基础。”泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才说。

肯尼亚内罗毕大学商业与管理科学学院教授伊拉基表示，中国完善的产业链供应链奠定了中国制造的实力，中国品牌国际知名度不断提升，中国出口将继续增长。

新动能培育壮大前景可期

中国经济基本盘保持稳健的同时，经济发展质量不断提升，传统产业转型升级，新兴产业和未来产业培育壮大。7月，规模以上高技术制造业增加值同比增长10%，比上个月加快1.2个百分点。

中国电动汽车制造商在国际市场崭露头角。美国网约车服务运营商优步公司日前宣布，比亚迪将在全球范围内向优步供应10万辆电动汽车。据悉，双方合作将从欧洲和拉丁美洲开始，并逐步拓展至中东、澳大利亚和新西兰等地区。

彭博社分析预测，如果不计入新能源汽车、锂电池和光伏产品产业，中国高科技产业占国内生产总值（GDP）的比例将从2018年的11%增至2026年的19%，如果计入上述“新三样”，这一比例到2026年将扩大至23%。

在刚刚结束的巴黎奥运会上，阿里云的云基础设施和服务支持奥运会直播信号传输到全球200多个国家和地区，覆盖一半以上转播商。奥运会期间，阿里巴巴在巴黎香榭丽舍大街设立“快闪”展厅，参观者可在AI助手帮助下体验未来购物方式。前来参观的巴黎小伙莱奥·热纳尔对记者称赞，“中国技术非常实用”。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，中国鼓励发展绿色科技和数字经济等新兴行业，这些行业在中国经济中正发挥越来越重要的作用。

外国投资者关注中国加快发展新质生产力、深入推进新型工业化的大趋势，积极调整投资布局。今年上半年，高技术制造业实际使用外资637.5亿元，占全国实际使用外资的12.8%，较去年同期提高2.4个百分点。

诺贝尔经济学奖得主迈克尔·斯彭斯近日接受媒体采访时表示，中国通过创新来发展新质生产力，既能调整经济结构，又能提高创新能力。未来很长一段时间，中国仍将是“世界工厂”。

扩大开放共享发展机遇

今年，中国围绕完善高水平对外开放体制机制提出一系列举措：进一步营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，稳步扩大制度型开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措……

海外人士认为，中国持续推动高质量发展，保持宏观经济平稳增长，稳定国内金融市场，全面深化改革和扩大对外开放，为促进全球经济发展、贸易开放作出积极贡献，也带来更多发展机遇。

德国央行德意志联邦银行的数据显示，2024年上半年，德国对华直接投资达73亿欧元，高于2023年65亿欧元的全年总额。专家表示，这些投资大部分是在中国实现利润后的再投资。

由于国内政策加码及流动性预期改善，中国市场正在吸引海外资金流入。大和证券（伦敦）投行部并购业务总监李剑秋说，随着全球投资者寻求多样化和更高的回报，中国资产在国际金融市场的份额和声誉逐步提升。投资者对人民币资产的兴趣增加，反映了其对中国经济韧性和新兴市场增长潜力的信心。

伴随中国老年人口增长，外资正加紧布局中国养老产业。今年3月，经营护理设备租赁和销售业务的日本山下集团在上海成立公司。山下集团中国业务负责人永井新表示，企业看好中国养老服务市场的巨大机遇。

一个开放发展的中国，正不断开辟发展新空间，与世界共享发展新机遇。正如德国黑森州欧洲及国际事务司前司长米夏埃尔·博尔希曼（中文名：博喜文）所说：“中国在全球经济发展、贸易开放和金融稳定方面的贡献不可忽视，充分体现了中国作为世界主要经济体的责任与担当。”

（新华社北京8月16日电 新华社记者）

(责编：孙红丽、申佳平)

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