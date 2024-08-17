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内蒙古打造稳定的生态碳汇供给基地

2024年08月17日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社呼和浩特电  （记者李云平）记者日前从内蒙古自治区林草局获悉，内蒙古持续巩固提升碳汇能力，林草湿地总碳汇量达1.19亿吨二氧化碳当量，打造稳定的生态碳汇供给基地。

　　内蒙古自治区是我国北方面积最大、种类最全的生态功能区，森林面积3.57亿亩，居全国第一；草地面积8.15亿亩，居全国第二。

　　据介绍，为保护好国家超级“碳库”和纯净“氧吧”，内蒙古强化草原森林湿地保护修复，加强大兴安岭森林生态保育、退化森林草原修复等工作，严格落实草畜平衡和禁牧休牧制度，促进草原休养生息。

　　内蒙古加速国土绿化步伐促碳汇增量，加大生态修复力度提碳汇质量，加强森林资源保护促碳汇存量，加快林业改革创新促碳汇计量，建立生态产品价值实现机制促碳汇交易量。自2023年以来，内蒙古累计实现碳汇交易量103万吨，交易额达3231.5万元。

(责编：孙红丽、申佳平)
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