记者 张翼

原标题：第五届跨国公司领导人青岛峰会将举办

第五届跨国公司领导人青岛峰会将于8月27日至29日在青岛举办。作为国内首个为跨国公司量身定做的重要活动，峰会的意义体现在哪些方面？本届峰会将开展哪些活动？有什么亮点？在8月16日国务院新闻办举行的新闻发布会上，商务部国际贸易谈判副代表李詠箑、山东省副省长宋军继、商务部国际贸易经济合作研究院副院长曲维玺及相关负责人介绍了峰会详情。

“2019年商务部和山东省共同主办了首届跨国公司领导人青岛峰会。峰会已经成功举办四届，不断发挥纽带作用，助力中国与跨国公司交流，并已成为跨国公司了解中国、投资中国、深耕中国的重要平台。”李詠箑告诉记者。

党的二十届三中全会强调，开放是中国式现代化的鲜明标识。跨国公司是中国改革开放的参与者、见证者，跨国公司在中国不断取得自身发展的同时，也为中国经济发展作出了积极贡献。“中国政府一直非常重视跨国公司在华投资兴业，推出一系列扩大高水平对外开放的举措，并推动这些举措落地见效，让外资企业有更多获得感。”李詠箑表示，此次山东省和商务部共同主办第五届跨国公司领导人峰会，也是贯彻落实党中央、国务院关于以更大力度吸引和利用外资指示精神的具体举措，将进一步深化峰会聚商融智、增质提效的功能，放大峰会重大国际交流合作高能级平台作用，让跨国公司在开放交流中发现更多机遇，在务实合作中携手共赢。

李詠箑介绍，第五届峰会将继续沿用“跨国公司与中国”这一主题举办一系列活动，包括开幕式及跨国公司发展论坛、跨国公司投资交流合作会、国家部委的政策闭门会、上合示范区专题推介会以及主宾省推介活动等。本届峰会将继续发布《跨国公司在中国》系列研究报告，希望持续为全国各省市与跨国公司深化合作搭建务实交流平台。

跨国公司领导人青岛峰会为吸引跨国公司投资提供了一个重要平台。前四届峰会共签约项目471个，总投资569亿美元，其中青岛与跨国公司达成一批合作成果，累计签约了49个项目，总投资98.5亿美元，阿斯利康、海克斯康等重点项目落地运营，益海嘉里、贝卡尔特等外资企业实现了增资扩产。

宋军继表示，到目前为止，峰会各项筹备工作已基本就绪。与往届相比，本届峰会有四个方面特色。

首先，“主基调”更加鲜明。今年峰会将继续聚焦“跨国公司与中国”主题，全面回顾5年来峰会走过的非凡历程，系统盘点山东与跨国公司合作成效，分析展望跨国公司与中国、与山东合作的美好前景。

其次，“朋友圈”更加广泛。本届峰会嘉宾规模大、层次高、领域新。看规模，截至目前，确认参会的跨国公司嘉宾有473人，包括境外嘉宾370人、境内嘉宾103人。其中，没有参加过前四届峰会的“新伙伴”95人，占总数的20%。看层次，全球总裁级18人、副总裁级58人，中国区总裁级142人、副总裁级152人，全球总裁数量为历届之最。看领域，新质生产力领域的企业报名踊跃，涉及新一代信息技术、生物医药、新能源、高端装备等行业。

再次，“创新点”更加丰富。坚持守正创新设计活动，更加注重让跨国公司当“主角”、站“C”位。今年峰会有“四个首次”：首次设计跨国公司投资交流合作会，首次组织上合示范区等功能区进行主题推介，首次安排新质生产力赋能高质量发展论坛，首次开展海洋领域创新人才专场推介。这些，都将搭建更加广阔的交流合作平台。

最后，“导向性”更加突出。峰会将高质量的招商引资和贸易合作贯穿始终，既聚焦山东11条标志性产业链开展精准招商，又安排37个贸易类项目签约，并组织百余场“小而准”的投资交流活动，还有20多个省级商务部门开展洽谈合作，最大限度释放招商潜力、放大峰会的平台效应。

曲维玺介绍，商务部研究院每年都发布《跨国公司在中国》系列报告，助力峰会越办越好，今年将第五次在峰会上发布跨国公司系列报告，本次报告主题是“跨国公司在中国：共享‘中国式现代化’新机遇”。报告内容将聚焦两个方面：一方面，系统阐述跨国公司对中国经济增长的贡献和获得的收益；另一方面，从市场空间、增长动能、对外开放等角度分析推进中国式现代化为跨国公司带来新的增长机遇，坚定跨国公司继续深耕中国市场的信心。

(责编：孙红丽、申佳平)

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