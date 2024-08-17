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优化市场环境 提升发展质效

记者 鲁元珍
2024年08月17日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：优化市场环境 提升发展质效

【来自国新办新闻发布会的报道】

“近年来，市场监管部门完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹效率与公平、活力与秩序、发展与安全，努力在服务高质量发展大局中展现担当作为。”在8月16日国新办举行的新闻发布会上，国家市场监督管理总局副局长、国家认证认可监督管理委员会主任蒲淳介绍，当前，市场监管制度规则不断完善，经营主体发展质量持续提升，公平竞争市场环境进一步优化，质量支撑和标准引领作用有效发挥，市场秩序综合治理取得积极成效。

包容审慎监管

规范市场环境

不断提升监管效能，将为市场主体营造更好的发展环境。在加强信用监管方面，近年来，市场监管部门围绕建立信用记录、实施信息公示、推行守信激励和失信惩戒、开展信用风险分类管理等，加快经营主体信用建设。

蒲淳表示，国家市场监管总局持续深入开展深化信用提升三年行动，实施信用培育，并逐步完善信用修复协同联动工作机制，实现信用修复结果信息共享、互认，着力解决“多头修复”“重复修复”问题。同时，不断丰富信用监管工具箱，实施包容审慎监管。

互联网平台的规范健康发展是社会普遍关注的焦点。党的二十届三中全会提出，促进平台经济创新发展，健全平台经济常态化监管制度。

在平台经济监管方面，市场监管部门采取了相应举措。“今年以来，我们围绕‘618’促销活动的规范、电动自行车安全治理等关键领域，组织召开了6次平台企业合规推进会，建立了与平台企业的常态化沟通交流机制。持续开展网络市场监管促发展保安全专项行动，确保平台经济领域的市场环境规范有序，为各类经营主体的高质量发展提供保障。”蒲淳说。

在标准化工作方面，市场监管总局发布了35项与数据要素流通关键环节密切相关的国家标准，以及22项电子商务质量监管国家标准。在质量认证方面，持续构建和完善数据领域的质量认证制度体系，加大对移动互联网应用程序、数据安全管理、个人信息保护等领域的认证工作力度，已颁发认证证书300余张。在监管手段方面，完善市场监管领域的智慧监管规则，初步形成了及时感知、快速反应、系统监管、主动服务、融合共治的智慧监管体系和模式。

优化政务服务

回应群众期盼

为进一步优化政务服务，今年以来，国家市场监督管理总局会同有关部门，针对企业信息变更、企业注销和开办餐饮店这三项事项，推行了“高效办成一件事”改革。

“过去，企业和群众办事涉及多个部门职责的，需要申请人到多个部门按环节办理若干手续，这就导致了群众要多头跑、来回跑的问题。‘高效办成一件事’改革从制度、业务、技术三个方面进行了联动创新。”国家市场监督管理总局综合规划司负责人王国伟介绍。

在制度创新方面，办理环节需要提交的要件能减则减、该免尽免，使申请人办事时只进一门。在业务创新方面，促进办事流程从串联式办理向并联式办理转变。在技术创新方面，使线上政务服务从简单被动接办向多样化场景服务转变，如推行跨地区、跨部门、跨层级的系统互联互通等。

通过这些改革创新，企业信息变更环节由7个压减到1个，提交材料减少13份，审批时间减少6个工作日。企业注销办理环节由10个压减到4个，普通注销办理时间由原来最快70天缩短为目前最快46天。开办餐饮店办理的承诺时限由37个工作日压减到15个工作日，提交材料减少14份。

“这些成效说明，改革使企业和群众办事环节更少、周期更短、流程更优、成本更低。”王国伟说。

促进公平竞争

破除地方保护

公平竞争是市场经济的核心，也是推动高质量发展的重要保障。近年来，国家市场监管总局在规范市场竞争行为上持续发力，切实维护公平竞争市场秩序。

“两年来，我们连续开展民生领域反垄断执法专项行动，强化医药、建材、汽车、公用事业等民生领域监管执法。”国家市场监督管理总局竞争协调司司长周智高介绍，2022年以来，市场监管部门查处垄断协议、滥用市场支配地位案件60件，罚没金额超过25亿元，推动市场竞争秩序稳步向好。

在经营者集中反垄断审查方面，2022年以来，市场监管部门审结经营者集中案件1900余件，实行简易和非简易案件的繁简分流审查机制，上线经营者集中审查等业务系统，提升案件审查质效。同时，支持指导经营者加强反垄断合规建设，推动形成企业主动合规、政府有效引导、社会广泛支持的多方共治格局。

“要更高水平完善公平竞争制度，夯实全国统一大市场建设的法治根基。”周智高指出，为构建全国统一大市场，近年来，市场监管部门坚持标本兼治、破立并举，坚决破除各种形式的地方保护和市场分割。

建设全国统一大市场，要求健全统一的公平竞争制度。8月1日，《公平竞争审查条例》正式施行，从4个方面提出了“19个不得”的明确要求，防止出台排除、限制竞争的政策措施，为破除地方保护、加快建设全国统一大市场奠定了坚实的制度基础。

在加强监管执法方面，市场监管部门纠治了一批不当干预市场竞争行为——依法加强滥用行政权力排除、限制竞争监管执法，组织开展妨碍统一市场和公平竞争政策措施的集中清理工作，深入实施公平竞争审查制度，加强制度刚性约束，整治了一批限定交易、妨碍商品要素自由流通、排除限制外地经营者等行为，坚决破除各种封闭“小市场”、自我“小循环”。

(责编：孙红丽、申佳平)
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