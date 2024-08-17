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商务部：将推出一系列鼓励外商投资举措

记者 张翼
2024年08月17日08:36 | 来源：光明日报
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原标题：商务部：将推出一系列鼓励外商投资举措

党的二十届三中全会围绕“完善高水平对外开放体制机制”作出了一系列与外资工作相关的重要部署。商务部国际贸易谈判副代表李詠箑在国新办16日举行的新闻发布会上表示，下一步商务部将推出一系列鼓励外商投资的举措，把更多高质量的外资引进来。

商务部将继续放宽外资市场准入，尽快修订和发布新版外资准入负面清单，在全国范围内实现制造业领域限制措施“清零”，推动在电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。推动开展服务业扩大开放试点示范。此外，还将修订和发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者战略投资上市公司的限制，拓宽外商投资渠道，引导更多优质外资进入资本市场长期投资。

李詠箑介绍，商务部将持续打造“投资中国”品牌，进一步完善外资企业圆桌会议和投诉工作机制，指导地方健全外商投资促进成效评价体系，支持各地聚焦自己的优势领域，开展精准、透明、合规的招商引资活动，依托我国超大规模市场优势，把更多高质量的外资引进来。

“此外，还将加大鼓励政策的力度，扩大鼓励外商投资产业目录，进一步增加鼓励的条目。聚焦先进制造业以及生产性服务业、数智技术、绿色技术应用等相关领域，而且还要鼓励加大对中西部和东北地区的投资。”李詠箑表示，将保障外资企业在要素获取、资质许可、标准制定、政府采购方面的国民待遇，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购等。

(责编：孙红丽、申佳平)
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