汽车“以旧换新”出新政——
新能源汽车报废更新补贴提高至两万元
2024年08月17日08:36 | 来源：光明日报
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原标题：新能源汽车报废更新补贴提高至两万元
商务部等7部门16日发布《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》。通知规定，提高报废更新补贴标准，对符合《汽车以旧换新补贴实施细则》规定、报废旧车并购买新车的个人消费者，补贴标准由购买新能源乘用车补1万元、购买燃油乘用车补7000元，分别提高到2万元和1.5万元。
通知要求，对2024年4月24日至2025年1月10日前提交的符合条件的补贴申请，均按本通知明确的标准予以补贴。其中，对已按此前标准发放的补贴申请，各地按本通知明确的标准补齐差额。除了报废更新之外，这次政策还将置换更新也纳入补贴范围。国家发展改革委安排超长期特别国债资金，用于支持地方提升消费品以旧换新能力，推动汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新。
(责编：孙红丽、申佳平)
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