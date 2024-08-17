本报记者 张晓华

原标题：我国知识产权代理行业稳步发展

国家知识产权局日前发布的《全国知识产权代理行业发展状况（2023年）》显示，随着我国知识产权事业的快速发展，专利代理行业取得长足进步。截至2023年底，我国专利代理机构达5269家（不含港澳台地区），获得专利代理师资格证书的人数达76230人，执业专利代理师34396人，全国备案商标代理机构35712家，另有10家外国专利代理机构在中国境内设立常驻代表机构。

统计数据显示，2023年，全国新设专利代理机构855家，备案分支机构875家，总量同比增长16.6%。其中，北京共有专利代理机构1042家，数量居全国之首；广东、江苏、浙江、上海分别以853家、621家、373家、339家分列第二至第五位。

随着我国专利申请量和专利代理业务需求的增长，近10年来我国取得专利代理师资格的人数快速增长。截至2023年底，获得专利代理师资格证书的人数同比增长20.4%。执业专利代理师数量同比增长9.7%，占具有专利代理师资格总人数的45.1%，其中2023年首次执业专利代理师3448人。与专利代理机构分布类似，专利代理师主要分布在北京、广东、江苏、上海、浙江五地。其中，北京执业专利代理师数量和取得专利代理师资格的人数分别为12117人、17184人，均排名第一。

(责编：孙红丽、申佳平)

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