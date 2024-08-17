记者 杨舒

原标题：我科学家发现两种新矿物

记者从中国地质调查局获悉，由我国科学家发现、命名并申报的两种新矿物——氟碳钙钕矿和菊兴铜矿，近日分别获得国际矿物学协会新矿物命名及分类委员会批准通过。

氟碳钙钕矿由国家地质实验测试中心研究员范晨子联合中国地质科学院矿产资源研究所、中南大学等单位，在内蒙古白云鄂博矿发现。据介绍，内蒙古白云鄂博矿是世界最大的稀土矿床，也是我国矿物资源的宝库，迄今已发现210余种矿物。此次发现的氟碳钙钕矿是在该矿床发现的第21种新矿物。

钕作为当今稀土元素家族中的佼佼者，对促进稀土在永磁材料、激光材料等高新技术领域中的应用，有着极为重要的作用。此次新发现的氟碳钙钕矿属于钙稀土氟碳酸盐系列矿物，是钕资源的重要矿物原料。这一新矿物的发现对丰富稀土氟碳酸盐矿物学基础理论知识，认识白云鄂博稀土元素赋存状态和替代机制，了解矿床的形成与演变、元素赋存状态、元素迁移、富集机制等，均具有重要意义。

菊兴铜矿发现于西藏甲玛世界级斑岩-矽卡岩型巨型铜多金属矿床，发现人为中国地质科学院矿产资源研究所助理研究员顾枫华、中国地质大学（北京）副教授章永梅、江西应用科技学院/中南大学教授谷湘平和核工业地质研究院研究员范光等。

据了解，菊兴铜矿为复杂金属硫化物，不透明，具金属光泽。初步研究表明，菊兴铜矿是一种重要的载金载银矿物，结构复杂，其形成与中高温热液贵金属矿化密切相关。该矿物的发现不仅为硫化物矿物家族增添了新的成员，对于研究斑岩-矽卡岩型矿床的成矿物理化学条件与成矿作用过程也具有重要的科学意义。

(责编：孙红丽、申佳平)

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