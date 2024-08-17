人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

禁渔秩序持续稳定政策体系不断健全 长江十年禁渔重要成果发布

2024年08月17日09:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月17日电 （记者李栋）水生生物恢复向好；禁渔秩序持续稳定；政策体系不断健全……近日，在第二个全国生态日主场活动上，农业农村部发布长江十年禁渔重要成果。

据介绍，长江十年禁渔实施三年多来取得明显成效。水生生物恢复向好。2023年长江干流、洞庭湖、鄱阳湖水生生物完整性指数评价等级相较于禁渔前提升了2个等级，重要支流中赤水河继续为“良”，岷江提升1个等级。2023年长江流域监测到土著鱼类227种，比2022年增加34种；监测到国家重点保护水生野生动物14种，比2022年增加3种。

退捕渔民总体满意。数据显示，15.1万有就业能力和意愿的退捕渔民全部转产就业，符合参保条件的21.9万退捕渔民全部参加养老保险，已有5.3万多人领取养老金，安置保障措施全覆盖。

禁渔秩序持续稳定。2024年上半年，各地农业农村部门查办非法捕捞案件2545起，同比下降48.7%；公安机关破获涉渔刑事案件2978起，同比下降1.8%；市场监管部门查办相关案件504起，同比下降54.1%，非法捕捞高发频发态势得到有效遏制。

政策体系不断健全。相关部委先后制定渔民安置保障、禁捕执法监管、资源保护恢复、禁渔效果评估等70多项配套措施，今年3月国务院办公厅印发《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》，构建了相对完善的政策体系。

长江禁渔，事关生态修复，事关可持续发展。自2021年1月1日起，长江干流、大型通江湖泊、重要支流和长江口部分海域实行为期十年的禁渔，常年禁止天然渔业资源的生产性捕捞。

近期，农业农村部会同水利部、生态环境部、交通运输部联合发布的《长江流域水生生物资源及生境状况公报（2023年）》指出，近年来长江水生生物资源总体呈现恢复向好态势，以十年禁渔为重点的长江大保护系列政策措施取得明显成效。

“下一步，将压实地方政府禁渔主体责任，做好退捕渔民安置保障，保持执法高压严管态势，加强珍稀濒危物种保护，强化重要栖息地修复，加强外来物种防治，多措并举保护修复长江水生生物多样性，助力长江经济带高质量发展。”农业农村部相关负责人说。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
上半年证监会合计罚没款金额85亿余元
　　人民网北京8月17日电 （记者黄盛）证监会日前数据显示，上半年，证监会查办证券期货违法案件489件，作出处罚决定230余件、同比增长约22%，惩处责任主体509人（家）次、同比增长约40%，市场禁入46人、同比增长约12%，合计罚没款金额85亿余元。 突出“严” 打击财务造假等信息披露违法行为 财务造假等信息披露违法行为以虚假信息掩盖“质量问题”，让投资者的投资“货不对板”，严重扰乱资本市场秩序、动摇投资者信心。…
禁渔秩序持续稳定政策体系不断健全 长江十年禁渔重要成果发布
　　人民网北京8月17日电 （记者李栋）水生生物恢复向好；禁渔秩序持续稳定；政策体系不断健全……近日，在第二个全国生态日主场活动上，农业农村部发布长江十年禁渔重要成果。 据介绍，长江十年禁渔实施三年多来取得明显成效。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部