人民网北京8月17日电 （记者李栋）水生生物恢复向好；禁渔秩序持续稳定；政策体系不断健全……近日，在第二个全国生态日主场活动上，农业农村部发布长江十年禁渔重要成果。

据介绍，长江十年禁渔实施三年多来取得明显成效。水生生物恢复向好。2023年长江干流、洞庭湖、鄱阳湖水生生物完整性指数评价等级相较于禁渔前提升了2个等级，重要支流中赤水河继续为“良”，岷江提升1个等级。2023年长江流域监测到土著鱼类227种，比2022年增加34种；监测到国家重点保护水生野生动物14种，比2022年增加3种。

退捕渔民总体满意。数据显示，15.1万有就业能力和意愿的退捕渔民全部转产就业，符合参保条件的21.9万退捕渔民全部参加养老保险，已有5.3万多人领取养老金，安置保障措施全覆盖。

禁渔秩序持续稳定。2024年上半年，各地农业农村部门查办非法捕捞案件2545起，同比下降48.7%；公安机关破获涉渔刑事案件2978起，同比下降1.8%；市场监管部门查办相关案件504起，同比下降54.1%，非法捕捞高发频发态势得到有效遏制。

政策体系不断健全。相关部委先后制定渔民安置保障、禁捕执法监管、资源保护恢复、禁渔效果评估等70多项配套措施，今年3月国务院办公厅印发《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》，构建了相对完善的政策体系。

长江禁渔，事关生态修复，事关可持续发展。自2021年1月1日起，长江干流、大型通江湖泊、重要支流和长江口部分海域实行为期十年的禁渔，常年禁止天然渔业资源的生产性捕捞。

近期，农业农村部会同水利部、生态环境部、交通运输部联合发布的《长江流域水生生物资源及生境状况公报（2023年）》指出，近年来长江水生生物资源总体呈现恢复向好态势，以十年禁渔为重点的长江大保护系列政策措施取得明显成效。

“下一步，将压实地方政府禁渔主体责任，做好退捕渔民安置保障，保持执法高压严管态势，加强珍稀濒危物种保护，强化重要栖息地修复，加强外来物种防治，多措并举保护修复长江水生生物多样性，助力长江经济带高质量发展。”农业农村部相关负责人说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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