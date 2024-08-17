新华社杭州8月17日电（记者林光耀）记者16日从国网浙江省电力有限公司获悉，今年以来，浙江已打造超1200个“绿色充电桩”，让20余万辆新能源汽车充上绿电。

今年，浙江电力交易中心与国网浙江电动汽车服务有限公司共同制定了《浙江省电动汽车消费绿色电力试点工作方案》，在杭州、湖州试点打造1282个“绿色充电桩”。目前，这些“绿色充电桩”已覆盖新能源汽车快充站、公交专用充电站、商业楼宇公共充电站、机场充电站等多个业态场景，累计投放绿色电能824.5万千瓦时。

据悉，在浙江电力交易中心的助推下，依托“e交易”App，国网浙江电动汽车服务有限公司等售电公司代理多家充电桩运营商积极参与省内外绿电交易，与新能源发电企业达成交易电量9800万千瓦时，交易的绿电多为光伏发电。

通过聚合模式，“绿色充电桩”聚集了小、零、散的充电资源，让新能源汽车参与到绿电消纳中。同时充分挖掘新能源汽车灵活调节能力，通过价格信号引导车主进行“小时级”充电负荷转移，参与削峰辅助服务交易，提高新能源汽车“充电曲线”与新能源“发电曲线”的匹配度，提升电网的新能源消纳能力与运行效率。

据统计，浙江目前新能源汽车超250万辆，年充电量超60亿千瓦时，如果都使用绿电，预计全年可减排二氧化碳660万吨。

(责编：徐婵、杨光宇)

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