原标题：高德车服亮相北京充换电展 新模式助推新能源产业发展

2024北京充换电展8月14日在北京首钢会展中心开幕，高德地图旗下的“高德车服” 作为一站式出行车生活服务聚合平台受邀参会，详尽的展现高德车服的全品类服务场景。

现场超过30家合作伙伴完成同高德充电地图互联互通合作签约， 另授予15家参与高朋计划的商户为高德充电地图互联互通合作伙伴牌匾。

此次展会总面积超过3万平方米，吸引了超过300家产业链企业踊跃参展。

高德车服联合车主生态圈上下游产业链企业，精心打造了涵盖“充电，加油，买车、卖车，租车、停车”等全品类场景服务，致力于为车主在全生命周期内提供比价找优、出行用车的解决方案。

值得一提的是，充电业务作为高德车服的重要组成部分，发展迅速。其充电地图覆盖的新能源车主已超2000万，在线公共站点超过20万，公共充电站覆盖率近98%。成功构建了一张庞大且动态的充电站数据网络，已然成为国内领先的充电站互联互通聚合平台，助力新能源汽车产业的发展。

目前已有数百家充电站品牌已入驻高德充电地图，达成动态接口级合作，进一步提升了用户找桩效率，还凭借对电站规模、停车费信息、接口稳定性以及高德电站综合数据的深度挖掘能力，为优质电站进行流量加权。在导航服务中、终点周边充电等场景下，以优选数据为基础进行好站推荐，极大地提高了用户的找桩效率，为“高质量充电站”搭建了优质的用户服务平台，提升了充电数字化服务品质。

此外，高德充电地图还通过品牌权益、流量曝光、联合活动等方式，助力商户扩大知名度，增加到站量，提升收益。并于此次展会中为15家“高朋计划”合作伙伴颁发“充电地图 互联互通”合作伙伴牌匾，目前已与数百家桩企达成“高朋计划”合作，与行业伙伴携手共创美好未来。

未来，高德车服将继续凭借创新的服务模式和技术优势，协同合作伙伴，为广大车主带来更加便捷、高效、优质的出行体验，为推动新能源汽车产业的发展贡献更多力量。

(责编：董童、李源)

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