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近期蔬菜价格持续走高 业内：保供有基础

人民网记者 李栋
2024年08月19日14:56 | 来源：人民网
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近期，多地的蔬菜价格出现涨价情况，引发消费者关注。蔬菜价格为何上涨，如何看待未来价格走势？记者采访中了解到，菜价上涨受供应偏紧、季节性上行等多重因素影响，但上涨空间有限。

周末上午十点，北京新发地市场内停放着装满各类蔬菜的货车。绿叶菜批发商户李占金的手机响个不停。“一半是来要货的电话，另一半是询价的电话。”李占金说，近期蔬菜价格上涨，平时大宗进货的餐饮企业也开始货比三家，盘算着如何降低采购成本。

据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，8月9日--8月15日，农产品批发价格200指数为127.68点，比之前一周上升4.88点，比去年同期上升8.26个点。全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为2.48元/斤，比上周上升10.9%，同比上升36.2%。

业内分析认为，近期菜价上涨，是多因素共同作用的结果。

“多数人认为现在应该是满地蔬菜的季节，其实不然。”李占金介绍，前一阵雨水太多，受灾情况不一。“降雨造成菜田道路泥泞，影响了蔬菜采收、运输及上市，导致供应偏紧，是菜价上涨的原因之一。此外，前期种的土豆和大田蔬菜都已采收完毕，秋菜还未到成熟期，造成了供应的短暂‘真空期’。”

“多重原因叠加到一起，价格升高就不难理解。”李占金说，不过，当前只是在售蔬菜减量，在田蔬菜仍充足，不出十天，小白菜将大量上市，菜价可能出现回落。

中国农业科学院农业信息研究所副研究员张晶表示，一般来说，7月—8月处于蔬菜生产供应的“夏淡”期，每年这个时候菜价都开始转入季节性上行。

“今年7月初，湖南、山东、四川、安徽等地遭遇强降雨和雷暴等对流天气，部分地区还有洪涝灾害，对当地的蔬菜生产、采收及外运都有影响。”张晶说。

“但整体看，目前蔬菜在田面积和产量均有所增加，这些蔬菜陆续迎来大量上市期，对于夏秋蔬菜供应来说，生产基础较好。”张晶表示，同时，随着蔬菜产地转换，后期北方及高山、高原地区的冷凉蔬菜逐渐进入采收旺季，市场供应充足。

为了应对蔬菜价格上涨，各地积极采取措施，全力保障市民的“菜篮子”稳定供应。据农业农村部统计，目前，全国蔬菜在田面积1.06亿亩，同比增加90万亩，仍处于年内较高水平，稳产保供有基础。

展望后市，“随着气温的下降和秋季蔬菜的陆续上市，蔬菜供应有望回归正常，价格也会逐步回落。”华南农业大学园艺学院蔬菜学二级教授雷建军分析，预计从9月中旬开始，蔬菜价格能够恢复到7月甚至6月的水平。然而，这也需要密切关注天气变化和市场供需情况的变化。

(责编：杨曦、高雷)
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