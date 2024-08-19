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上海银行：不断加快建设普惠产品体系 满足小微企业融资需求

2024年08月19日15:13 | 来源：上观新闻
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原标题：普惠金融 | “破题”科技小微创业资金荒，上海银行为何敢贷、愿贷、能贷

　　发工资、搞研发、开门店，轻资产科技小微企业常常面临“巧妇难为无米之炊”。银行如何敢贷、愿贷、能贷？考验的是专业与智慧。

　　“最艰难的时候，上海银行雪中送炭，让我们没有晚发过员工一天的工资。”回忆5年创业路的起起伏伏，博音听力创始人江显全很是感慨。

　　在一批科技小微企业的创业征途上，上海银行以不断加快建设的普惠产品体系，始终相伴支持。今年上半年，上海银行普惠型贷款投放金额同比增长超40%；其中科技型普惠贷款余额增速超过14%。

　　相识：看清市场听懂小微

　　《上海市推进养老科技创新发展行动方案（2024-2027年）》近期推出。方案提出，以推动“科技”与“养老”深度融合为主线，并研发一批创新产品，提高老年人生活品质。

　　数据显示，2023年末，我国65岁及以上人口已达21676万人。世界卫生组织统计显示，65岁以上老年人中约有三分之一患有残疾性听力损失。但据估测，中国的助听器市场渗透率仅为5%左右。进口助听器居高不下的价格是渗透率低下的主因。

　　看好国内助听器市场的博音听力，创业于2019年。

　　虽然眼下已率先冲出国产助听器赛道、掌握核心技术且价格仅进口品牌1/3-1/5，但博音听力初创时，“缺钱”是一大棘手难题。偶然的机会，经天使轮铱创投资投资人引荐，上海银行与博音听力相识。

　　“听到”≠“听清”，在助听器真实的使用环境中，人声往往夹杂着噪音出现。“听清”的关键在于芯片与算法。博音听力想让更多的人买得起助听器，价格突围最紧要的一关便是芯片。

　　科技、养老、自主研发……虽然站在“风口”，但“巧妇难为无米之炊”——发工资、搞研发、开门店，桩桩事情需要钱。在充分了解市场和企业后，上海银行及时“出手”。

　　相伴：从百万到千万的助力

　　“每个月的工资和相关的研发不能停，我们跟银行沟通，上海银行是反应最快的，知道我们是一个国家高新技术企业，他们一路给我们开绿灯，虹梅路支行很快给了我们一笔几百万元的信用贷款。”江显全说，最艰难的时候，有了上海银行的雪中送炭，让博音没有晚发过一天的工资。

　　以前，传统审批时效一般在2到3周左右。在服务博音听力的过程中，上海银行通过纯线上模式，把时效提速至一周内。

　　融资“快”——小微企业切身感受的背后，是上海银行基于行内外各类数据形成预授信白名单，探索信用快贷标准产品主动授信，优化场景快贷业务流程，不断提升企业融资便利。

　　工资及时发放，凝聚的是研发人员的人心，推动的是产品技术的发展。目前，博音听力已实现芯片的自主研发，开发出售价只有国际五大巨头均价五分之一，性能达到同类产品90%的助听器，为听力衰退人群带来福音的同时，也吸引了知名创投机构。

　　然而在创投资本入股之前，上海银行又用一笔千万元的授信，缓解博音听力了缺钱困境。

　　“在研发非常重要的瓶颈期，又给了我们1000万的授信。不到一周，钱就到账了。”江显全表示，那时候刚刚在做A轮，1000万在A轮没进来以前，对博音听力来说帮助非常大。

　　成长：银企携手双向奔赴

　　有了“真金白银”的加持，博音听力越走越稳，已获得上海市高新技术企业认定企业称号，入选科技型中小企业、创新型中小企业名录。目前，博音听力已新开门店16家，成功扩大了助听器市场份额，今年上半年销售额超过去年全年。据江显全介绍，预计在2028年左右，博音听力的产值将达10亿以上，成为细分赛道的头部企业。 

　　博音听力是银行服务助力科技型小微创业企业的一个缩影。在一批小微企业的发展路上，上海银行的支持如影随形，始终相伴。今年上半年，上海银行普惠型贷款投放金额同比增长超过40%；普惠型贷款客户数较上年末增长超过13%，其中科技型普惠贷款余额增速超过14%。

　　上海银行“小微快贷”2.0普惠产品体系不断加快建设，持续丰富金融产品，改进产品体验，满足小微企业融资便利性需求。

(责编：董童、李源)
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