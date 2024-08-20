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生物科技赋能绿色洗衣 洗涤业跨入可持续发展新阶段

2024年08月20日10:37 | 来源：人民网
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人民网北京8月20日电 （焦磊）可持续发展是国际社会发展的共识，也是企业大力布局的赛道。当前，在家庭消费品领域，基于实用基础，不少企业持续在健康、环保理念上精耕细作，推出创新产品和服务，满足了消费者日益增长的品质和理念需求，市场发展潜力巨大。

以洗衣产品为例，由中研普华产业研究院发布的《2024—2029年中国洗衣液行业竞争格局及投资规划深度研究分析报告》显示，2023年全球洗衣液市场规模增长至379亿美元，预计2024年中国市场规模达515亿元。

随着消费者对健康和环保的关注度日益提升，使得洗衣液品质和环保性成为消费者购买决策的重要因素。这离不开产业对消费者需求的深入洞察，从而推动洗衣产品不断进化。比如，添加生物酶等有机成分，健康去渍；研发冲锋衣、羊绒等特殊衣物专用洗衣液，拓展市场深度；用量少更环保的浓缩洗衣液，将环保理念与衣物本身相结合。

技术创新是洗衣液行业发展的重要驱动力。中国洗涤用品工业协会提出的《浓缩洗涤剂标志产品技术规范（衣料用液体洗涤剂）》，对洗衣液中活性物质的标准提出了要求。业内分析认为，浓缩化洗涤剂因资源节约、环境友好的特点，对于践行绿色低碳消费理念，助力实现“双碳”目标具有重要的作用。

以蓝月亮品牌为例，其研发的至尊生物科技洗衣液作为“浓缩+”洗涤剂，在省水省电、高效洗衣的基础上，还能够大幅减少洗涤所耗费包装物和综合碳排放，有效践行了环保理念。据悉，为倡导科学洗衣，减少衣物浪费，自2012年起，蓝月亮持续开展“科学洗衣中国行——拯救100亿件衣服”公益活动，并连续十一年举办蓝月亮节，邀请用户共同探讨洗衣的难点痛点，并传递科学的洗衣知识与方法。

科学洗涤概念的不断深入，消费者洗衣方式持续演进，高效率洗涤成分、低温洗涤技术、对皮肤友好配方等成为市场上的新趋势。对于洗衣液企业来说，更加精准洞察消费者的需求变化、持续推动产品的创新，成为下一步发展的重点方向。

业界分析认为，洗衣液生产商还在如低碳足迹配方、易降解的包装材料等方面加快了研发脚步。国民度、产品力、创新力愈发成为品牌的核心竞争力，洗衣液市场前景将持续向新向好。

(责编：王仁宏、高雷)
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