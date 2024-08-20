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黄河流域水资源保护专项行动追缴水资源费（税）近1亿元

2024年08月20日10:13 | 来源：人民网
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人民网北京8月20日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，水利部联合最高检开展黄河流域水资源保护专项行动，截至2023年底，查处违法问题近千个，追缴水资源费（税）近1亿元。

2023年6月，水利部会同最高法、最高检、公安部、司法部等部门联合开展河湖安全保护专项执法行动，聚焦侵占河湖、妨碍行洪安全等突出水事违法行为，查处水事违法案件1.2万余件。

“通过这些专项行动解决了一批‘硬骨头’‘老大难’问题，两个部门联合挂牌督办重大违法案件，推动了重大问题的解决，建立健全了一系列长效机制，切实维护了水事秩序稳定。”水利部副部长朱程清表示，通过开展专项行动加大打击力度，加强水事违法行为多发领域、重点流域和敏感区域的执法司法联动，共同维护水事秩序，提升治理水平。

2022年5月，最高检、水利部联合印发了《关于建立健全水行政执法与检察公益诉讼协作机制的意见》（以下简称《协作意见》），确立了水行政执法与检察公益诉讼协作机制。

朱程清表示，水利部与最高检共同推动构建“上下协同、横向协作、完整配套”的工作体系，各流域管理机构和31个省（区、市）及新疆生产建设兵团水利部门，联合检察部门印发实施方案或深化“河湖长+检察长”工作机制，围绕水旱灾害防御、水资源管理、河湖治理保护、水利工程建设管理保护和水土保持等涉水重点监管领域，坚持问题导向，协同治理，充分发挥各自职能作用，实化细化会商研判、专项行动、线索移送、调查取证、案情通报等重点协作内容，协作机制全面建立并不断完善。

记者观察到，近年来，中央持续深化行政执法体制改革，特别是当前地方人民政府正在推进改革进程。党的二十大报告中强调“深化行政执法体制改革”，对完善行政执法工作、扎实推进法治政府建设提出重要指示。

“今年以来地方机构改革不断深入，执法体制改革是重要任务之一。”水利部政策法规司司长陈大勇说，“从当前各地改革的进展看，县以上地方水行政主管部门的专业执法队伍将逐步撤销，绝大多数回归机关，部分地方把涉水行政处罚及与之相关的行政检查和行政强制措施合并至综合执法部门。”

为进一步推动综合行政执法体制改革与水行政管理有机衔接，今年3月，水利部联合司法部印发《关于提升水行政执法质量和效能的指导意见》（以下简称《指导意见》），对做好当前和今后一个时期水行政执法工作指明了方向。

在强化执法协作方面，陈大勇介绍，《指导意见》明确，要大力推进跨区域跨部门联合执法，实现违法线索互联、执法标准互通、处理结果互认。完善行政执法与刑事司法衔接机制，加强与公安机关的联合行动，加强与审判机关的协调沟通。用好水行政执法与检察公益诉讼协作机制，形成行政执法与检察公益诉讼保护合力。

(责编：王仁宏、高雷)
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