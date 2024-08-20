原标题：三星发布激光投影仪新品LPU9D与LPU7D：AI赋能，满足多样化观影需求

在8月18日下午举行的“六感之神”为主题的电视战略发布会上，三星电子大中华区彩电及显示器营销业务部总裁朴永旻表示：“三星电视凭借AI技术，实现了设备在质量、可访问性和安全性上的全面提升。我们致力于通过‘有温度的科技’，为消费者打造一个充满AI和爱的家庭娱乐环境。”

本次发布会不仅展示了三星电视在音画质、设计、安全性、智能与可持续性等方面的技术优势，更通过六大功能展示区，为用户带来了一场沉浸式视听享受。

会上，三星推出了全新升级的绚幕激光投影仪新品，这些产品在AI技术的加持下，提供了卓越的音画表现和智慧娱乐系统，满足了不同家居环境和多样化的观影需求。

三星表示，此次提出的“六感之神”设计理念，包括沉浸感、惊艳感、悦听感、体验感、关怀感和安全感，旨在通过电视产品，让用户感受到更加丰富的家庭影音娱乐生活。SmartThings作为三星的智能家居开放平台，集成了先进的AI技术和物联网技术，为用户提供了多样化的应用场景。

三星电子大中华区首席市场官冯恩介绍道：“三星电视的六大产品力完美融合，汇聚成‘六感之神’，为用户呈现了一个极致的感官体验。”此外，青年艺术家廖曼和品牌大使金晨也在会上分享了他们对“六感之神”的理解和体验。

最后，为进一步促进大众生活方式的升级，三星推出了以旧换“星”活动。从即日起至10月7日，新老用户在购买三星指定型号电视时，将有机会获得腾讯视频SVIP会员卡年卡等回馈。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经