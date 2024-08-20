杨文明 栾心怡

此次洱海生态鱼类调控区域为苍山洱海国家级自然保护区核心区和北部沙坪湾以外的洱海湖区，调控主要分为两个阶段，第一阶段调控时间为8月16日至9月5日，第二阶段调控时间为10月26日至11月15日，凡大理市户籍、身体健康、并在洱海有渔业作业经验的渔业户均可申请参加。

自2017年开始，为更好地推进洱海生态保护治理，洱海首次实施全年全湖禁渔，并设立银鱼、西太公鱼和?等外来物种的调控期，每年开展为期1个月的特许捕捞，对即将进入繁殖期的西太公鱼、?等进行调控，减少其种群数量，增加浮游动物生存空间。

据了解，2024年洱海鱼类生态调控暂停对鲢、鳙、鲤、鲫鱼类的调控，调控种类调整为太湖新银鱼、西太公鱼、?等外来小型鱼类。

此前，研究发现，西太公鱼入侵洱海并成为优势物种，对洱海食物网结构与功能产生了明显影响。通过对西太公鱼等特定鱼类的精准调控，洱海的浮游动物与浮游植物的生物量占比显著增加，对于防控蓝藻暴发具有重要意义。

洱海生态调控是洱海精准治理的重要措施，有助于完善洱海湖泊生态系统结构功能、促进湖泊内源营养物质转化利用、恢复水生植被和浮游动物群落、提高湖泊自我净化和自我平衡能力。

(责编：王震、陈键)

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