高质量发展调研行|滇池畔，渔村古韵与蓝天向日葵太配了
2024年08月22日09:49 | 来源：人民日报客户端
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天空如同被清澈水洗过一般。天空之下，生长着一片绚烂的向日葵田。在面朝滇池、背靠七星山的卧龙古渔村，黄土墙、黛瓦房中，散落着时光的碎片。
卧龙古渔村坐落于滇池东岸，是一个有600余年历史的村庄，渔村里距离滇池最近的建筑只有十几米。据介绍，古时这里的人以捕鱼谋生，入夜，星星点点渔灯照在滇池水面之上，渔船灯火与天空星月交相辉映，这就是《呈贡县志》所称八景之一的“渔浦星灯”。
卧龙古渔村全景。呈贡区宣传部供图
2021年，呈贡区完成编制《云南省昆明市呈贡区卧龙浦古渔村村落保护规划（2021—2035）》，对古民居进行保护性修复和活化利用。
“我们在村庄规划时严格按照滇池保护治理“两线三区”空间管控的要求，比如古渔村共252栋房屋，其中52栋位于滇池保护的核心区范围内，我们的开发侧重文化体验类项目。”呈贡区乌龙街道党工委书记邵杨辉介绍，目前古渔村中已修复18栋房屋进行旅游开发，这些房屋的排水系统已接入滇池环湖东岸干渠截污。
卧龙古渔村油菜花盛开。呈贡区宣传部供图
此外，通过改造乡村田园景观、引入多元主体挖掘滇池渔耕文化，古渔村还开发打造生态田园体验、艺术展览等特色文旅产品。
经过保护和修缮后，卧龙古渔村重回原本生态风貌。昆明传统的“一颗印”建筑形式在古渔村得到展示，还有“四合五天井”“走马转角楼”等本地传统民居结构，也得以与公众见面。
展馆内展示建筑“一颗印”。本报记者 徐红梅摄
古渔村人气旺，除了游客，还有前来写生的学生。飞檐翘角，雕梁画栋，画笔勾勒间，建筑的一角跃然纸上。
与古朴民居相映成趣的，是生机勃勃的花朵。油菜花海、向日葵田，吸引了众多游客打卡。优美田园风光点缀的古渔村，不仅是一处美景，也成为传承文化、遇见乡愁之地。
鲜花跟古建筑相映成趣。本报记者 张驰摄
(责编：王震、陈键)
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