8月21日，由国务院国有资产监督管理委员会指导、中国石化和国家能源集团联合主办的中央企业绿色氢能制储运创新联合体启动会在京召开。大会上，中央企业绿色氢能制储运创新联合体正式启动。

推动绿氢“制、储、运、用”全产业技术攻关。据悉，中央企业绿色氢能制储运创新联合体是在国务院国资委指导下，由中国石化、国家能源集团牵头，联合近80家单位共同组建。创新联合体将致力于构建以央企为主导的产学研融合，大中小企业融通的良好生态，持续完善运行机制，凝聚优势科研力量，加强技术攻关，实现从基础研究到产业化的全链条创新，共同推进我国绿色氢能产业蓬勃发展。

氢能产业是我国新兴产业，也是发展新质生产力的重要方向之一。绿氢是通过太阳能、风能等可再生能源发电直接制取，生产过程中基本不产生温室气体的清洁能源。我国绿氢制取潜力巨大，未来发展前景广阔。

中国石化相关负责人表示，该公司正加快打造中国第一氢能公司：大力推进氢能全产业链技术研发应用，搭建关键共性技术平台，积极推动氢能产业高质量发展，成功投用兆瓦级质子交换膜（PEM）电解水制氢装置，实现百千瓦级固体氧化物（SOEC）电解水制氢项目开车，突破燃料电池铂基催化剂公斤级工业生产。围绕绿氢炼化、氢能交通加强产业布局，公司建成投产我国万吨级光伏绿氢示范项目和11个氢燃料电池供氢中心，由乌兰察布到京津冀地区的“西氢东送”输氢管道纳入国家规划，打通沪嘉甬、济青、成渝万等5条氢走廊，到目前为止，中国石化已建成131座加氢站，成为全球运营加氢站数量最多的企业。

下一步，中国石化将加强统筹协调、凝聚攻坚合力，完善运行管理机制，最大限度释放创新潜力、激发创新活力；强化技术布局、突破卡点难点，全力突破关键核心技术，加快取得一批标志性成果，持续提升源头供给能力；积极拓展关键场景和开放市场，使更多科技成果从“实验室”走向“生产线”“商品架”，真正形成现实生产力；深化开放合作、实现互利共赢，充分发挥创新联合体各方优势，持续加强企业主导的产学研深度融合，集智聚力推动绿氢产业创新发展。

(责编：曹淼、李源)

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