原标题：五载耕耘结硕果 交银金租与临港新片区共谱新篇章

2019年，在上海的东南角，一片充满活力与希望的土地——临港新片区正在以前所未有的速度崛起。作为改革开放的新高地，临港新片区承载着探索制度创新、推动经济转型升级的重要使命。为了加快构建具有国际市场竞争力的特殊经济功能区，临港新片区实施了一系列先试先行的政策，这些政策的实施为临港新片区的经济发展和社会进步注入了强大动力，也为全国其他地区提供了可借鉴的经验和模式。交银金租深度融入交通银行总行关于支持临港新片区改革发展的战略部署，在国家金融监督管理总局上海监管局的指导下，依托新片区的区位和政策优势，凭借专业的金融租赁业务模式和深厚的行业积淀，不仅为新片区内的企业提供强有力的金融支持，还积极投身于创新实践，以开放的姿态拥抱变革，不断探索金融服务与实体经济深度融合的新路径，为临港新片区的繁荣发展注入了强劲动力。

抢抓先机，打造航空航运租赁新模式

临港新片区位于上海东南，北临浦东国际航空港，南接洋山国际枢纽港，是上海沿海大通道的重要节点，拥有海运、空运、铁路、公路、内河、轨交构成的十分便捷的综合交通优势。然而，如何将这些先天资源转化为后天产业集聚，最大程度发挥新片区的“磁石效应”，是临港新片区发展面临的重要课题。在这一过程中，交银金租成为了不可或缺的“催化剂”。公司在临港新片区成立多家飞机、船舶SPV项目公司，持续在临港新片区开展飞机、船舶融资租赁业务，为临港新片区发展提供了强有力的金融支持。

2020年，交银金租充分发挥上海临港新片区政策优势，通过注册在临港新片区洋山特殊综合保税区内的SPV项目公司与中远海运特种运输公司合作，成功推动2艘中远海特纸浆船项目落地临港新片区。本次合作不仅满足了市场对高效、安全、环保运输方式的需求，还促进了航运业和造纸业等上下游产业的深度融合，为临港新片区打造国际航运中心核心功能区注入了新的活力。

2021年，交银金租与临港新片区管委会签署战略合作协议，并在新片区管委会和监管机构的指导下，落地国内金融租赁行业首单自贸区SPV跨境设备租赁创新项目，创新性地将自贸区SPV租赁业务拓展至集装箱等设备领域，近两年陆续复制投放超19亿元。该项目的成功落地，是临港新片区政策优势与金融监管先行先试形成合力的成果，充分体现了临港新片区的制度优势和产业政策吸引力，有助于临港新片区进一步集聚国际航运和新能源汽车产业要素，增强临港新片区进一步发挥高质量发展发动机和增长极作用，也为金融租赁行业树立了新的标杆，为金融租赁行业更广泛的服务临港新片区起到创新探索的引领作用，做出了有益的经验积累。

交银金租与临港新片区管委会签署战略合作协议并落地国内金融租赁行业首单自贸区SPV跨境设备租赁创新项目

2022年，交银金租顺利交付中国租赁公司首架可持续生物航空燃料（SAF）飞机，该架空客A320neo飞机由交银金租直接向空客公司采购引进，并通过交银金租设立在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区的特殊项目公司以经营性租赁的方式提供东方航空使用。这一创举不仅标志着中国民航业在绿色转型道路上迈出了坚实的一步，也是交银金租积极响应国家“双碳”战略、推动绿色金融发展的生动实践。本次交付的飞机是公司通过临港新片区设立的项目公司交付给东航使用的5架A320neo飞机中的一架，为全球航空业的可持续发展贡献了“中国智慧”和“中国方案”。

2022年，交银金租首架使用可持续航空燃料飞机交付首飞

2023年7月，交银金租支持并参与的首届滴水湖高能级航运服务业创新大会在临港顺利举办。大会以“开放、创新、融合：建设面向全球的高能级航运服务集聚区”为主题，邀请全球航运业知名专家学者、国际组织、国际机构及众多国际航运龙头企业参加，聚焦高能级航运服务产业集聚和航运业“数字化”“智能化”“绿色低碳”转型进行广泛交流，推动国际航运服务业高质量发展。会上，交银金租分享了以金融租赁优势赋能航运发展的实践经验，以智策和实力支持临港航运业繁荣昌盛。

先行先试，开辟设备租赁业务新蓝海

临港新片区成立后，为了推动产业发展和科技创新，政府部门出台了一系列先行先试政策。政策的落地实施，也得到了金融机构的积极响应和参与，形成了一批属地化、特色化的创新案例。交银金租充分利用新片区各类先行先试机制，加强与监管机构的良性互动，推动设备租赁政策创新突破，为行业发展开辟新蓝海。

2021年，交银金租与上海临港交通有限公司、上海临港公共交通有限公司成功开展临港新片区首笔9辆中运量T1示范线数字轨道（DRT）电车融资租赁业务。T1示范线电车作为新片区内首条中运量公交，串联了临港主城区、大学城、国际物流园区、芦潮港社区、产业区及泥城社区，是临港新片区的重大基础设施项目之一，也是全球第一条采用数字轨道（DRT）磁钉技术运营的无轨胶轮电车，将上海自贸区交通设施建设直接对标国际前沿水平。本次项目是公司服务公共交通领域创新升级的一次重要实践，推动了公共交通的智能化转型，对于提升临港新片区的综合交通承载能力、优化城市空间布局、促进区域经济协同发展具有重要意义。

2022年，交银金租成功完成了东海大桥“5G+L4智能重卡自动驾驶”示范项目的首笔业务投放。东海大桥“5G+L4智能重卡自动驾驶”示范项目是交银金租首次直接支持上海市智能网联汽车示范应用创新项目，该项目是落实《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区智能网联汽车产业专项规划（2020-2025）》的重要举措之一，为自动驾驶无人化商业应用奠定了基础，切实助力临港新片区推进智能网联汽车和人工智能产业集聚。

此外，交银金租还积极探索设备租赁业务与科技创新的结合点。2023年，在临港新片区管委会和监管的支持与指导下，公司作为唯一一家入选原上海银保监局科技金融试点机构的金融租赁公司，在临港新片区牵头成立上海金融租赁服务集成电路创新实验室，并在临港新片区成功落地行业首单自贸区SPV集成电路设备直租项目。该实验室依托“临港新片区银行业保险业科技金融创新试验基地”，试点开展“金融租赁SPV集成电路设备租赁业务”，为集成电路提供了更为深入、全面的金融支持与服务，解决了科技企业“融资难、融资慢、融资贵”的问题，推动了临港新片区集成电路产业集群的加速形成。这一举措还得到了中央电视台《焦点访谈》栏目的重点宣传报道。

交银金租牵头成立上海金融租赁服务集成电路产业实验室

积极开拓，引领金租行业融资新实践

作为上海国际金融中心建设中的一股新兴力量，临港新片区致力于重点培育跨境金融、离岸金融、科技金融等前沿金融业态。这些新兴金融领域在提高资源配置效率、拓宽经济参与群体、激发创业创新活力、推动实体产业链变革以及增强经济抗风险能力等方面，发挥着至关重要的“兴”的功能，为中国经济的高质量发展和高水平对外开放注入了强劲动力。临港新片区作为金融创新的先行示范区，始终将绿色发展作为推动经济发展的重要引擎，通过政策引导、资金支持和技术创新等多方面举措，积极推动绿色产业和绿色金融服务的深度融合。在此过程中，交银金租充分利用临港新片区的金融开放政策优势，积极探索离岸金融与绿色金融的新路径，不断拓宽全球融资渠道，为临港新片区打造具有国际竞争力的前沿产业集群提供了坚实的金融支撑和丰富的国际经验。

值得一提的是，交银金租实现了境外资金平台实体化运营，是通过跨境担保方式发行美元债的中国租赁公司。2022年，交银金租面向全球投资者成功发行了金融机构ESG自贸区离岸债券（明珠债），发行规模高达24亿元人民币，不仅创下了当年自贸区离岸债券发行规模的新高，而且其3年的期限和2.9%的票面利率也创下了价格新低，标志着明珠债业务取得了突破性进展。这一举措不仅是交银金租持续推动构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系、助力人民币国际化进程的最新实践，也进一步提升了临港新片区作为对外开放门户枢纽和全球资源配置中心的能力。

2023年，由临港新片区管委会提供指导的滴水湖新兴金融大会秋季大会在上海临港召开。大会邀请百家上市企业代表，以及金融机构和学术界专家等，涵盖跨境金融领域的多个方面，包括跨境IPO、债权融资、跨境投资与并购、跨境贸易等，搭建了一个交流、探讨、共享的平台，推动临港新片区跨境金融发展。交银金租受邀出席，分享关于金融租赁跨境功能发挥的研究与思考，展望跨境金融未来的发展趋势，以实践经验助力临港金融租赁业开放发展。

2024年，上海气候周·气候金融公园2024绿色金融与可持续发展论坛在上海临港举办，本次论坛与2024临港新片区滴水湖新兴金融大会互为结合，通过多元化的智慧碰撞为绿色金融发展提供“创新之力”，助力上海打造国际绿色金融枢纽。论坛上，交银金租分享了关于绿色金融的发展与思考，为金融租赁行业向绿转型注入智慧动能。

从无到有，从有到优，再从优到强，临港新片区在不断开放的历程中，正逐步蜕变为一座充满活力、朝气蓬勃的年轻大城。围绕“开放”“创新”两大关键词，临港新片区致力于强化对人才的吸引力。2023年，交银金租与上海财经大学滴水湖高级金融学院签署“政产学研”人才培养合作协议，持续赋能高质量金融人才培育，共同助力新兴金融业发展壮大，为临港人才储备贡献智慧与力量。站在新的历史起点上，临港新片区将继续秉持开放创新的核心使命，求新、求实、求快，着力构建“五个开放”的新格局。展望未来，交银金租将始终坚守初心，不断创新金融服务模式，秉承“专业化、国际化、差异化、特色化”的发展战略，继续发挥专业优势和创新精神，深度参与临港新片区的改革发展，以更加开放和包容的姿态，与临港新片区携手共进、共创辉煌，共同书写金融与实体经济融合发展的新篇章。

(责编：曹淼、李源)

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