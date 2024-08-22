人民网记者 乔雪峰

八月，是张家口草原天路最美的时节，蓝天白云下的草原天路犹如一条蛟龙盘踞于群山之巅，蜿蜒曲折，跌宕起伏。

全长323.9公里的草原天路，横跨沽源、崇礼、张北、万全、尚义三县两区，被誉为“中国式66号公路”。驾车行驶其上，就像漫步在云端，村落、风电、梯田点缀其间，无论是清澈如绸缎般的天空，还是层峦叠起的山脉都让人心旷神怡、如痴如醉。

“一进野狐岭西线入口就被惊艳了，空气好，风景美，真是不虚此行。”边雪是一名大四的学生，趁着假期，他们一家四口从石家庄出发，开始自驾旅行，第一次来草原天路就被这里的美景打动了。

近年来，张北县积极打造草原天路旅游风景大道，沿线先后建成自然艺术园等景区5处、服务中心3个、驿站13个，并修建了51条连接线，将游客引向深入，辐射带动周边村民发展旅游业增收致富。

之前的草原天路驿站只是满足游客停车、餐饮等基础需求，如今也增加了很多有特色的娱乐设施。在张北草原天路小南洼驿站，记者遇到了来自天津的游客苏女士，她每年夏天都会带家人孩子来天路游玩。“首先是天气凉快，然后路边风景很漂亮，开车走走都觉得很放松，孩子还骑了马、玩了山地摩托，体验了很多之前没玩过的项目。”苏女士说。

在小南洼驿站，有一架战斗机造型的建筑让人眼前一亮，走近一看，原来这是以军事文化为主题建造的一座1100平米综合服务中心。

小南洼驿站经营者米继峰是一名退伍军人，虽然从部队退役多年，但是依然保持着军人的优良传统和作风。他接受记者采访时表示，自己带着对部队的情怀设计运营了一个军事文化主题的驿站，也是填补了草原天路旅游的一个新业态，给游客们带来更多的体验，让游客在张北草原天路可以游好玩好。

米继峰告诉记者，小南洼驿站提升改造后，吸引了更多的游客在此停留游玩，周边的农家院也家家爆满。周边的村民农民除了正常务农外，还可以在驿站做一些力所能及的兼职工作，增加收入。

谈到草原天路近几年的变化，苏女士觉得自己最有发言权。她告诉记者，今年来草原天路，明显感觉道路更流畅了，看到路边标识、标志很清晰，驿站停车环境也有很惊喜的变化。

张北县交通运输局副局长杨晓东接受记者采访时表示，草原天路张北段年均接待游客约300万人次、车辆约86万辆次，特别是今年以来，游客人数明显增长。截至目前，车辆和游客均比2023年同期增长174.8%，旅游高峰期每日接待自驾游车辆达20000多辆次。交旅融合效能充分释放，覆盖沿线7个乡镇、128个村庄，直接受益群众近10万人。

张北县大力发展“交旅融合”，带动沿线村民吃上“旅游饭”，过上好日子，可以看作是我国“四好农村路”巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的一个缩影。

党的十八大以来，我国掀起了一轮又一轮农村公路建设热潮，从雪域高原到草原天路，“四好农村路”从无到有、从有到优，逐渐成为广大农民群众的致富路、幸福路。

2014年至2023年，全国新改建农村公路超250万公里，累计解决了821个乡镇、7.06万个建制村通硬化路难题，实现了具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路。截至2023年底，我国农村公路总里程达460万公里，其中县道69.7万公里、乡道124.3万公里、村道265.9万公里，其中沥青、水泥路比例达到91.8%。

8月20日，交通运输部新闻发言人、政策研究室副主任孙文剑在“行在乡村 游在路上”最美自驾精品路线主题推选河北站的启动仪式上指出，当前农村公路已超过460万公里，道路通则百业兴，一条条产业路、资源路、旅游路，真正激活了农村的人、货物、思想的流动。

“可以说，农村公路是新时代真正的超级工程、民心工程。”孙文剑表示，路通了，农产品可以进城，城里的东西可以来农村；路通了，农村人可以出去打工，城里人可以来农村游玩；路通了，外面的信息、思想进来了，大山里孩子的眼神都比以前都活泛了。

河北省交通运输厅副厅长汪天涌指出，近年来，河北积极推进交通与旅游融合发展，大力实施旅游公路品质提升工程，一条条美丽农村路串起沿途一片片好风景。下一步，河北将着力打造千里草原、锦绣长城、红色太行、风情运河、生态滹沱、浪漫渤海六大旅游廊道，实施三大提升行动，不断完善便捷高效的“快进慢游”旅游交通网络，为谱写中国式现代化建设河北篇章当好开路先锋。

(责编：王仁宏、高雷)

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