人民网记者 李栋

处暑到，凉风起。随着暑热消散，我国秋粮开始进入产量形成关键阶段，主产区大力落实“藏粮于技”战略，推动粮食稳产、农民增收。

在河南安阳内黄县繁阳街道的万亩早熟花生种植区内，一株株饱满的花生从泥土中被机器连根拔起，分拣、去土一气呵成，农户们脸上洋溢着满足与喜悦，构成了一幅喜人的丰收画卷。

“今年6亩多花生长势喜人，预计每亩能收获700多斤，仅这一项收入就可达万余元。”繁阳街道朱小汪村村民朱振强黝黑的脸上满是笑意，“丰产还得感谢新技术。”

朱振强嘴里说的新技术是当地农技人员积极推广的“地膜覆盖+水肥一体化”种植技术。“用新技术种出来的早熟花生不仅上市早，更因口感和丰富的营养价值备受收购商青睐。”

“早熟花生一般在4月中下旬开始播种，8月份陆续开始收获。在种植过程中，技术人员每个环节都严格把关，确保花生的生长质量和产量。”内黄县农业农村局特聘技术员李金海介绍，今年当地共发展种植早熟花生5万多亩，预计产量可达700斤/亩，能为群众带来1亿多元的经济效益。

内黄县早熟花生的丰产是各地落实“藏粮于技”战略的一个缩影。在今年的秋粮生产中，各地分作物、分农情推行节肥、节水、减药、减排等一系列绿色模式，确保秋粮稳产增产。

在湖南省，通过统筹整合资金8630万元加强病虫害监测，重点推动绿色防控与统防统治融合；在黑龙江省，14个试点县（市、区）深入探索种养循环模式；在河北省，通过全面推广浅埋滴灌、膜下滴灌、水肥一体化等节水技术，保障玉米孕穗期有充足的养分……

农业农村部相关负责人表示，当前，距离秋粮大面积收获还有不到50天，目前主产区大部分秋粮长势正常，夺取丰收有基础。

从全国层面看，各部门打出一系列“组合拳”不断夯实秋粮丰收基础。

在财政支持方面，为助力全年粮食丰收，近期财政部会同农业农村部下达农业生产防灾救灾资金20.37亿元，支持河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、陕西、甘肃等地实施秋粮作物“一喷多促”。其中，下达内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等4省（自治区）8.76亿元，占总规模的43%。

在农技支持方面，近期，农业农村部相关部门会同全国农技中心召开秋粮病虫害防控暨统防统治与绿色防控融合推进会，交流秋粮病虫害发生防控情况，分析研判发生形势，动员安排防控工作。

“8月—9月是秋粮病虫害高发期，各地要确保防控措施落实到位，全力以赴实现‘虫口夺粮’保丰收。”农业农村部相关负责人说。

(责编：王仁宏、高雷)

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