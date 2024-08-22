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商务部：近两个月汽车以旧换新补贴申请量快速增长

2024年08月22日16:24 | 来源：人民网
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人民网北京8月22日电 （记者孙红丽）22日，商务部召开例行新闻发布会。会上，商务部新闻发言人何亚东表示，4月底，商务部、财政部等7部门印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》，对汽车报废更新给予直达消费者的补贴支持。相关政策实施3个多月来，成效逐步显现，特别是近两个月以来，补贴申请量快速增长。

截至今天中午（8月22日），商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请超过68万份，近一个月以来新增补贴申请约34万份。汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长。1至7月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长37.4%，其中5月、6月、7月分别同比增长55.6%、72.9%和93.7%。

何亚东介绍，近期，为进一步扩大政策效果，顺应各方呼吁，党中央、国务院决定拿出超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新。在汽车以旧换新方面，主要有以下政策调整：

一是提高标准。补贴标准由报废更新新能源汽车补贴1万元、报废更新燃油车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元。

二是溯及过往。对符合条件的汽车报废更新补贴申请，全部按照新的补贴标准执行；已经发放的补贴，也会补齐差额部分。

三是优化流程。会同相关部门优化补贴申请审核、资金发放流程，努力让消费者尽快拿到补贴。在开展汽车报废更新的同时，还将指导各地用好用足中央加力支持资金，合理制定出台汽车置换更新补贴政策，持续扩大汽车以旧换新政策成效。

(责编：孙红丽、高雷)
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