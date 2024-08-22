人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

207家国内外金融机构和企业将参展2024年服贸会

2024年08月22日21:30 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月22日电（记者陈旭）2024年中国国际服务贸易交易会金融服务专题将于9月12日至9月16日在北京首钢园举办。本届金融服务专题以“改革开放谋大局，金融为民谱新篇”为主题，目前共有207家国内外金融机构和企业参展，其中线下参展机构104家，含内资机构54家、外资机构50家，分享金融行业新经验和新成果。

8月22日，2024年服贸会金融服务专题媒体通气会在北京召开。新华社记者陈旭 摄

8月22日，2024年服贸会金融服务专题媒体通气会在北京召开。新华社记者陈旭 摄

北京市地方金融管理局副局长王颖在22日召开的2024年服贸会金融服务专题媒体通气会上介绍，本届金融服务专题由专题展览、配套活动、洽谈交流、成果发布四部分组成，展览面积超1.4万平方米，是国内规格最高、规模最大、影响力最强的金融展会之一。

国际方面，汇丰银行、万事达卡、上田八木、中意财险、港交所、伦交所、德交所等共50家外资金融机构线下参展，集中展示国际前沿的技术和产品，展现外资金融机构与中国市场的合作机会。

本届金融服务专题将呈现更多新亮点，如聚焦金融强国建设和金融“五篇大文章”，展出更丰富的金融应用案例，从科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等方面展示金融服务实体经济发展、服务重点领域和关键环节的创新产品和服务；还将举办金融支持京津冀协同发展十周年系列活动，向公众展现金融支持京津冀协同发展的丰硕成果。

为进一步增强展会的互动性、体验性、实用性，金融服务专题特别策划“金融为民，点亮美好生活”系列活动，面向参展观众开通多条“Citywalk”打卡路线，往年备受好评的“数字人民币大道”今年全面升级为“Hi Fun”数币潮流集市，呈现一场“好玩、好看、好听”的数字人民币年度盛会。

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
践行公益责任 业界护航学生身心健康成长
　　人民网北京8月22日电 （记者许维娜）近年来，随着全面建成小康社会的不断深入，我国公益慈善事业迎来了蓬勃发展的新时期。在这一进程中，企业作为社会的重要力量，其公益行动和表率作用日益凸显，成为推动社会进步不可或缺的一环。…
莫于川：健全坚实有力的志愿服务支持保障体系至关重要
　　志愿服务是社会文明进步的重要标志。日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于健全新时代志愿服务体系的意见》（以下简称《意见》），系统部署健全新时代志愿服务体系。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部