新华社北京8月22日电（记者陈旭）2024年中国国际服务贸易交易会金融服务专题将于9月12日至9月16日在北京首钢园举办。本届金融服务专题以“改革开放谋大局，金融为民谱新篇”为主题，目前共有207家国内外金融机构和企业参展，其中线下参展机构104家，含内资机构54家、外资机构50家，分享金融行业新经验和新成果。

8月22日，2024年服贸会金融服务专题媒体通气会在北京召开。新华社记者陈旭 摄

北京市地方金融管理局副局长王颖在22日召开的2024年服贸会金融服务专题媒体通气会上介绍，本届金融服务专题由专题展览、配套活动、洽谈交流、成果发布四部分组成，展览面积超1.4万平方米，是国内规格最高、规模最大、影响力最强的金融展会之一。

国际方面，汇丰银行、万事达卡、上田八木、中意财险、港交所、伦交所、德交所等共50家外资金融机构线下参展，集中展示国际前沿的技术和产品，展现外资金融机构与中国市场的合作机会。

本届金融服务专题将呈现更多新亮点，如聚焦金融强国建设和金融“五篇大文章”，展出更丰富的金融应用案例，从科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等方面展示金融服务实体经济发展、服务重点领域和关键环节的创新产品和服务；还将举办金融支持京津冀协同发展十周年系列活动，向公众展现金融支持京津冀协同发展的丰硕成果。

为进一步增强展会的互动性、体验性、实用性，金融服务专题特别策划“金融为民，点亮美好生活”系列活动，面向参展观众开通多条“Citywalk”打卡路线，往年备受好评的“数字人民币大道”今年全面升级为“Hi Fun”数币潮流集市，呈现一场“好玩、好看、好听”的数字人民币年度盛会。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经