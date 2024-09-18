银联支付已覆盖全国46城地铁、1760城公交
2024年09月18日15:36 | 来源：中国银联
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原标题：银联支付已覆盖全国46城地铁、1760城公交
中秋小长假期间，多地倡议市民、游客优先选择公共交通出行，缓解市内交通压力。中国银联积极响应，为市民、游客在北京、上海、广州、深圳、杭州等全国46城地铁、1760个地市（县域）公交提供银联卡、码、Pay等支付选择。此举既有效满足市民、游客的出行需求，也为疏堵畅行，倡导低碳、环保理念助力。
此外，为进一步做好境外来华人士的支付服务，优化其出行体验，中国银联还支持境外来华人士使用护照、回乡证、台胞证、港澳居民居住证、台湾居民居住证、外国人居留证等六种境外证件在云闪付APP内开通地铁乘车码，这一功能已在上海、深圳、杭州、武汉等全国30余城上线。同时，银联乘车码也向中银澳门、中银香港等境外钱包输出，境外来华人士可直接使用此类境外钱包便捷支付。
除境外钱包，银联乘车码也已向中国银行、农业银行、工商银行等30家银行、35个APP输出，市民与游客也可使用银行APP展码乘车。
为进一步优化用户支付体验，中国银联还开展了全国多地的乘车码及手机Pay乘车活动。北京、广州、深圳、杭州等城市的市民与游客可在云闪付APP内参与“出行好礼周周领”、“低碳能量兑好券”等乘车码及手机Pay活动。此外，自驾用户还可参与银联卡加油活动，享受95折50元封顶优惠。
(责编：董童、李源)
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