新华社北京9月18日电（记者戴小河）国家邮政局监测数据显示，今年中秋假期（9月15日至17日），全国邮政快递业揽收快递包裹13.07亿件，比去年中秋假期日均增长35.4%；投递快递包裹14.07亿件，同比增长45.7%。

中秋佳节，各地特色月饼迎来一波销售热潮。快递企业积极通过开展批量发货、备货入仓、恒温冷运、整车直发等方式，缩短月饼运输时间，保障高峰时段的发运需求。

9月以来，海鲜、水果等产品的寄递趋旺。快递企业强化运力调配，优化网络资源，升级生鲜冷链运输方案，有效释放消费市场潜力。随着各地以旧换新政策的出台落地，家居家电市场迎来了“金九银十”的消费旺季，快递企业探索推出“换新+回收”服务，为耐用消费品以旧换新提供支撑。

此外，为应对今年第13号台风“贝碧嘉”，国家邮政局充分发挥邮政快递业保通保畅工作机制作用，完善应急预案，强化值班值守、信息报送和应急处置，指导各地邮政管理部门和邮政快递企业，特别是上海、浙江、江苏、安徽等地合理安排生产运行，加强网络生产运营的动态管理，统筹调度全网资源，全力满足人民群众节日期间寄递服务需求，助力保障人民群众正常生产生活秩序。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经