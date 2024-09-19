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国家发改委：5方面发力推动各项政策落地见效

2024年09月19日16:51 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （记者罗知之）今日，国家发展改革委召开9月份新闻发布会。国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东在会上表示，随着宏观政策持续显效、改革举措持续落地，经济运行中的积极因素和有利条件也在不断积累，我们有条件、有能力、有信心实现全年经济社会发展目标任务。国家发展改革委将加快推动各项政策落地见效，重点在5个方面发力。

一是加快推进重点改革任务落地。坚持和落实“两个毫不动摇”，制定国有经济布局优化和结构调整指引目录，制定民营经济促进法，促进各种所有制经济优势互补、共同发展。推动构建全国统一大市场，完善要素市场制度和规则，健全一体衔接的流通规则和标准，畅通国民经济循环。完善市场经济基础制度，依法平等长久保护各种所有制经济产权，完善市场准入制度，优化新业态新领域市场准入环境。坚持以开放促改革，在扩大国际合作中提升开放能力，建设更高水平开放型经济新体制。

二是加大宏观调控力度。宏观政策适度加力、更加精准，加强逆周期调节。加快全面落实已确定的政策举措，统筹抓好项目建设“硬投资”和政策、规划、机制等“软建设”，促进“两重”等政府投资项目尽快开工建设并形成实物工作量；推动加力支持“两新”政策措施尽快落地见效，确保真金白银的优惠直达企业和百姓。与此同时，加强政策预研储备，适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。

三是深入实施扩大内需战略。加快培育完整内需体系，完善促进投资落地机制，完善扩大消费长效机制。投资方面，重点是发挥政府投资对社会投资的引导带动作用，完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，持续向民间资本推介优质项目，积极稳妥实施政府和社会资本合作新机制，推动基础设施REITs常态化发行，进一步激发民间投资活力。对于消费问题，将与各部门各地方一道，深入实施就业优先政策，多渠道增加居民收入，不断提高居民消费能力；用好超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新，进一步促进文旅、教育、医疗、养老、育幼、家政等服务消费提质扩容，积极打造消费新场景，培育消费新增长点。

四是加快建设现代化产业体系。健全因地制宜发展新质生产力体制机制，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓好重点产业转型发展和优化升级，加快推进传统产业转型提质和落后低效产能出清，持续推进新兴产业培育壮大和未来产业前瞻布局，促进先进制造业和现代服务业、实体经济和数字经济深度融合。与此同时，持续深化要素市场化配置综合改革试点，健全资源环境要素市场化配置体系，让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动、高效配置。

五是加大保障改善民生力度。深化“一老一小”等公共服务改革，织密扎牢社会保障网。提前谋划做好迎峰度冬能源保供工作，持续支持地方灾后应急恢复和防灾减灾能力建设。扎实做好重点民生商品保供稳价工作。

(责编：罗知之、高雷)
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