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南京银行北京分行走进中央财经大学 开展金融知识宣教活动

2024年09月21日09:24 | 来源：中国网财经
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原标题：南京银行北京分行走进中央财经大学 开展金融知识宣教活动

　　为切实提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，营造和谐健康金融环境，9月18日，南京银行北京分行走进中央财经大学(学院南路校区)开展了以“校警银共建 创平安校园”为主题的宣教活动。

　　活动现场设立了金融市集闯关活动打卡点，通过案例讲解、发放宣传折页、互动小游戏、知识问答等多种形式，吸引了大量在校师生积极参与。金融宣教知识内容涵盖防范电信诈骗、金融消费者八项基本权利、警惕非法“代理维权”、适当性原则、征信知识、远离非法集资等。同时，活动现场还得到了北京市公安局海淀分局反诈中心及经济犯罪侦查总队相关老师的指导和支持。活动现场气氛热烈，超过1200名学生参与。值得一提的是，十多名留学生也积极参与此次活动，工作人员认真向留学生解释活动规则并普及金融常识，使其更好地适应我国的金融环境。

　　此次活动进一步增强了大学生的金融风险防范能力，取得了良好的宣传效果，获得了大家的一致好评。后期，南京银行北京分行将结合实际情况，分层次、多渠道深入开展丰富多样的金融教育宣传活动，积极履行金融消费者教育主体责任，切实保护金融消费者合法权益，持续提升金融消费者的自我保护和风险防范意识。

(责编：董童、李源)
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