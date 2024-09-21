人民网北京9月21日电 （记者李栋）当前，休闲渔业新业态、新产品多，已成为国内新兴的消费热点。近日，全国水产技术推广总站、中国水产学会编制的《中国休闲渔业发展监测报告（2024）》（以下简称《报告》）显示，2023年，全国休闲渔业产值为931.47亿元，同比增长10.99%。

根据农业农村部休闲渔业监测分类，我国休闲渔业分为5种类型，分别是旅游导向型休闲渔业、休闲垂钓及采集业、钓具钓饵观赏鱼渔药及水族设备、观赏鱼产业和其他。

从占比来看，旅游导向型休闲渔业、休闲垂钓及采集业为主导产业，2023年产值分别为388.78亿元、274.85亿元，合计占全国产值的71.25%；钓具钓饵观赏鱼渔药及水族设备、观赏鱼产业产值分别占比15.66%和12.77%。4种主要类型产业产值均有增长，同比增速最快的依次是旅游导向型休闲渔业和观赏鱼产业。

以海南省为例，以休闲垂钓、共享渔庄、增殖放流体验、赶海拾趣、水产购物、鱼鲜美食为载体的休闲渔业，成为海南渔业“往岸上走、往深海走、往休闲渔业走”转型的重要一步。

据初步统计，2023年全省休闲渔业总产值超40亿元、接待人数近1400万人次，同比分别增长90%、73%，休闲渔业经济动能明显增强。

近年来，各地区各部门出台了一系列扶持政策和规范措施，推动了休闲渔业平稳有序发展。业内人士认为，渔文化保护传承弘扬与休闲渔业呈现互融互促局面，既促使渔文化在新时期焕发生机，又为休闲渔业发展提供了源泉活水。

水产养殖发展空间拓展也为休闲渔业发展提供新机遇，大水面渔业、深远海养殖、稻渔综合种养、盐碱地养殖等生态养殖模式，成为休闲渔业创新发展的广阔平台。

《报告》指出，我国休闲渔业面临着产业发展总体不平衡不充分、发展功能模式单一、经营项目同质化等问题。

对此，专家建议，休闲渔业要加快融入新一轮科技革命和产业变革，充分运用数字化、网络化、智能化科技创新成果，升级休闲渔业传统业态，创新产品和服务方式，拓展消费新场景，推动休闲渔业由资源驱动向创新驱动转变。

(责编：罗知之、高雷)

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