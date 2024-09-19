焦磊

在沈阳新松机器人自动化股份有限公司生产车间内，七大类数百台移动机器人即将装运，出口至海外多国工厂，为全球绿色发展带来中国方案；在厦门太古飞机工程有限公司零部件制造车间，一批外发至境外加工处理后复进口的零件正重新进入生产线，流转到下一个制造环节……

国家统计局日前发布数据显示，在世界经济复苏放缓、全球制造业景气度持续走弱背景下，8月份我国货物进出口总额37523亿元，同比增长4.8%，月度规模创历史同期新高，其中出口增长8.4%，增速比上个月加快1.9个百分点。

“贸易结构继续优化，机电产品出口累计增速比上个月加快0.5个百分点，占比近6成。其中，汽车、集成电路等产品的优势继续得到巩固，出口额保持了比较快的增长。”国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华在日前举行的国新办新闻发布会上说。

多位专家在接受采访时表示，从8月数据看，除了外贸增势较好，我国经济运行在投资、消费、工业生产、服务业等方面涌现诸多结构性亮点，转型升级稳步推进，高质量发展继续取得新成效，经济运行延续稳中有进发展态势。

招商基金研究部首席经济学家李湛表示，8月份国民经济运行总体平稳，主要呈现外贸对经济增长提供强劲支撑、工业生产维持较高景气、固定投资中制造业投资保持韧性等三方面结构性亮点。

从供给端看，产业升级、新旧动能转换趋势不断显现。根据国家统计局数据，8月份，规模以上装备制造业增加值同比增长6.4%，对全部规上工业增加值增长的贡献率是47.9%，电子行业继续保持两位数增长；高技术制造业增加值增长8.6%。虚拟现实设备、智能手表、新能源汽车等智能绿色产品产量都保持快速增长。现代服务业增势较好，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业生产指数分别增长12.1%、9.4%。

“服务业持续恢复，现代服务业领域的发展快于平均水平，反映我国的经济结构的全面升级。”中信建投证券首席经济学家黄文涛用数据阐述，8月份，全国服务业生产指数同比增长4.6%，其中，信息传输、软件和信息技术服务业增长12.1%，租赁和商务服务业增长9.4%，金融业增长5.7%，交通运输、仓储和邮政业增长5.2%，皆快于平均水平。

从需求端看，1-8月份，社会消费品零售总额同比增长3.4%，服务零售额同比增长6.9%，增速快于同期商品零售额3.9个百分点，服务零售全部类别都实现正增长，其中交通出行服务类、通讯信息服务类、金融保险服务类等零售额达到或者接近两位数增长；数字消费、绿色消费、健康消费日渐成为消费新时尚、新热点，一些升级类商品增势较好。8月份，限额以上单位通讯器材类商品零售额同比增长14.8%，比7月份加快2.1个百分点，高能效等级家电、智能家电等产品销售增长较快。

兴业证券首席经济学家王涵认为，近期消费品以旧换新等扩大内需政策的效果逐渐显现，8月新能源汽车零售量、通讯器材类零售额分别同比增长43.2%、14.8%。同时，政策带动下家用电器和音像器材类商品零售额增速由负转正，其中，高能效等级家电零售额实现两位数增长。

展望下半年我国经济的运行前景和宏观政策取向，多位专家表示，我国经济处于新旧动能的转换期，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，宏观政策将着力做好“稳增长、调结构、防风险”三方面的工作，经济运行趋势是总体平稳、稳中有进、坚定目标、主动应变。

王涵认为，稳增长方面，货币、财政政策通过逆周期的调节手段，为经济转型提供一个更为平稳的环境。调结构方面，要通过政策引导释放一部分终端需求的潜力，助力传统产业平稳过渡到高质量发展阶段；促进经济结构调整，助力新产业加快形成新的增长极；充分发挥金融服务实体的重要作用，更好运用资本市场的投融资功能引导资源助力新动能的培育。

黄文涛认为，总体平稳、稳中有进、坚定目标、主动应变，是我国经济的运行前景和宏观政策取向的整体趋势。我国经济在上半年已经完成了5%的进度目标，为全年工作打下了一个较好的基础。

(责编：郝帅、高雷)

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