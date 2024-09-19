人民网北京9月19日电 （欧阳易佳）据中央气象台消息，今年第14号台风“普拉桑”（热带风暴级）的中心9月19日早晨5点钟位于浙江象山县东偏南方向约445公里的东海海面上，中心附近最大风力有9级（23米/秒），中心最低气压为990百帕。预计，“普拉桑”将以每小时35-40公里的速度向西偏北方向快速移动，强度还将有所增强，并将于19日下午到晚上在浙江温岭到舟山一带沿海登陆（热带风暴级或强热带风暴级，9-11级，23-30米/秒），之后强度逐渐减弱。

水利部预报，9月19日至20日，受台风“贝碧嘉”“普拉桑”及南海热带低压影响，太湖水位将持续上涨并于21日前后超警编号，周边河网区部分水位站将止落回涨并再次超警，维持高水位；浙江钱塘江、椒江、瓯江，安徽青弋水阳江、巢湖、池河，江苏秦淮河、滁河，河南沙颍河及涡河上游、黄河干流花园口至夹河滩区间，海南万泉河、南渡江及昌化江上游等河流将出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水；此外，受天文大潮和风暴增水共同影响，浙江、上海、江苏等地沿海部分潮位站可能超警，沿海河流洪水下泄受顶托明显。

9月18日18时，水利部针对上海、江苏、浙江、河南、海南等5省（直辖市）启动洪水防御Ⅳ级应急响应并发出通知，要求相关水利部门和流域管理机构密切监视台风移动路径，加强监测预报预警，强化值班值守、会商研判和信息报送，科学精准实施水工程防洪调度，全面落实水库和在建工程安全度汛措施，病险水库原则上一律空库运行，突出抓好中小河流洪水和山洪灾害防御，及时发布预警信息，提请相关地方政府果断转移危险区域群众，确保人民群众生命财产安全。

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经