人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水利部针对沪苏浙豫琼5省市启动洪水防御Ⅳ级应急响应

2024年09月19日08:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月19日电 （欧阳易佳）据中央气象台消息，今年第14号台风“普拉桑”（热带风暴级）的中心9月19日早晨5点钟位于浙江象山县东偏南方向约445公里的东海海面上，中心附近最大风力有9级（23米/秒），中心最低气压为990百帕。预计，“普拉桑”将以每小时35-40公里的速度向西偏北方向快速移动，强度还将有所增强，并将于19日下午到晚上在浙江温岭到舟山一带沿海登陆（热带风暴级或强热带风暴级，9-11级，23-30米/秒），之后强度逐渐减弱。

水利部预报，9月19日至20日，受台风“贝碧嘉”“普拉桑”及南海热带低压影响，太湖水位将持续上涨并于21日前后超警编号，周边河网区部分水位站将止落回涨并再次超警，维持高水位；浙江钱塘江、椒江、瓯江，安徽青弋水阳江、巢湖、池河，江苏秦淮河、滁河，河南沙颍河及涡河上游、黄河干流花园口至夹河滩区间，海南万泉河、南渡江及昌化江上游等河流将出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水；此外，受天文大潮和风暴增水共同影响，浙江、上海、江苏等地沿海部分潮位站可能超警，沿海河流洪水下泄受顶托明显。

9月18日18时，水利部针对上海、江苏、浙江、河南、海南等5省（直辖市）启动洪水防御Ⅳ级应急响应并发出通知，要求相关水利部门和流域管理机构密切监视台风移动路径，加强监测预报预警，强化值班值守、会商研判和信息报送，科学精准实施水工程防洪调度，全面落实水库和在建工程安全度汛措施，病险水库原则上一律空库运行，突出抓好中小河流洪水和山洪灾害防御，及时发布预警信息，提请相关地方政府果断转移危险区域群众，确保人民群众生命财产安全。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部针对沪苏浙豫琼5省市启动洪水防御Ⅳ级应急响应
　　人民网北京9月19日电 （欧阳易佳）据中央气象台消息，今年第14号台风“普拉桑”（热带风暴级）的中心9月19日早晨5点钟位于浙江象山县东偏南方向约445公里的东海海面上，中心附近最大风力有9级（23米/秒），中心最低气压为990百帕。预计，“普拉桑”将以每小时35-40公里的速度向西偏北方向快速移动，强度还将有所增强，并将于19日下午到晚上在浙江温岭到舟山一带沿海登陆（热带风暴级或强热带风暴级，9-11级，23-30米/秒），之后强度逐渐减弱。…
上半年电子行业营收增长15% AI创新驱动发展
　　人民网北京9月19日电 （记者黄盛）日前，Wind数据显示，2024年上半年，电子行业整体营收同比增长15%，位居全行业第一；归母净利润同比增长54%，位居全行业第三。单季度来看，2024年第二季度电子行业整体营收同比增长17%，环比增长12%，归母净利润同比增长42%，环比增长36%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部