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上半年电子行业营收增长15% AI创新驱动发展

2024年09月19日08:48 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （记者黄盛）日前，Wind数据显示，2024年上半年，电子行业整体营收同比增长15%，位居全行业第一；归母净利润同比增长54%，位居全行业第三。单季度来看，2024年第二季度电子行业整体营收同比增长17%，环比增长12%，归母净利润同比增长42%，环比增长36%。

  多位业内人士向记者表示，上半年电子行业景气度步入上行通道，经营情况显著改善，复苏趋势明显。电子行业整体业绩转好，与库存去化的顺利完成、自主可控的持续推进、AI创新带来的国产替代需求增长密切相关。

华创证券研究所副所长、首席电子行业分析师耿琛向记者表示，电子板块整体呈现顺周期特征，对需求侧景气度感知较为敏感，随着全产业链库存持续去化，在PC、手机、消费电子等终端补库拉动下，业绩持续改善。同时，部分细分行业叠加了控产提价的供给收缩逻辑，盈利能力有所提升。

以半导体领域为例，数据显示，2024年上半年，半导体设备板块整体营收同比增长42%，归母净利润同比增长54%。耿琛认为，得益于此前饱满的在手订单，业绩端稳步向好，同时随着下游晶圆厂恢复扩产和国产替代需求的持续提升，新增订单持续向上。

国泰君安证券电子行业首席分析师舒迪向记者分析，半导体设计板块上半年业绩整体表现优异，补库周期接近尾声。从全球和中国整体半导体销售数据来看，今年5月份，全球销售数据同比增速达到最高19%，中国同比增速为24%。AIoT品类从今年一季度开始补库，大部分数字SoC和利基型存储类公司在今年二季度业绩同环比均保持高增。半导体领域整体收入的同比增长主要来自存储品类的量价齐升。

舒迪还认为，AI创新拉动电子产业相关配套零组件高增长。耿琛也持类似观点，他告诉记者，生成式AI的发展成为此轮电子创新大周期的核心驱动力，生成式AI在内容创作、交互体验上更加注重应用场景落地、技术创新以及产业链的协同，实现与千行百业的深度融合，持续提升生产力。算力、模型、数据是AI发展的三大要素，电子行业的产业机遇主要在以算力为核心的基础设施领域。眼下，大模型训练推动算力投资激增，专用高性能芯片、AI服务器/交换机及其配套产品、高性能存储、端侧AI终端等有望迎来高速发展阶段。

广发证券电子行业首席分析师耿正也向记者表示，我国是全球最大的电子终端消费市场和半导体销售市场，承接了全球半导体产业向国内的迁移。从产业链配套层面来看，在中游晶圆制造环节，我国具备成为全球最大晶圆产能基地的潜力，并对半导体设备等本土产业链的建设提出了更高的要求。上半年半导体国产替代持续推进，由点到面，由易到难。从消费电子到工控车规产品，从芯片到制造和设备，本土厂商持续加大研发投入，不断取得技术突破，扩充产品品类，拓展成长边界。

也有业内人士认为，2024年上半年，得益于行业逐渐复苏，AI训练和推理需求快速增长带动相关芯片需求旺盛，叠加去库存进入尾声，电子行业景气度进入上行通道，半导体销售额同比恢复增长态势。

(责编：郝帅、高雷)
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