人民网北京9月15日电 （记者杜燕飞、何旭）9月12日至16日，2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京举行。作为本届服贸会组成部分，金融服务专题汇集了众多金融机构，集中展示了做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”创新实践，体现了金融服务实体经济和推动服务贸易多样化发展成果。

原银保监会副主席梁涛在2024年服贸会全球养老金融大会上表示，金融行业要不断加强个人养老金产品创新，针对不同年龄阶段的群体设计养老金融产品，提供全生命周期的养老金融解决规划，满足个性化、多样化的养老保障需求。要进一步加强投资风险管理，降低交易成本，提升养老资金投资收益，不断增强个人养老金吸引力。

“我们做深养老金融体系，满足老年客群、中青年客群不同生命周期养老需求，参与多层次、多支柱养老保险体系建设，为客户提供全链条养老金账户服务。”交通银行展台工作人员表示，要注重加大对健康产业、养老产业、银发经济的金融支持力度，有针对性地丰富养老金融产品供给，为推动“养老”向“享老”转变提供有力金融支撑。

在2024年服贸会专题论坛——第六届中国金融科技论坛上，中国银行业协会党委书记邢炜表示，在大数据、区块链、人工智能等数字技术推动下，金融业经历着一场前所未有的变革。银行业要以数字金融为抓手，满足企业多样化经营需求，提升核心竞争力、核心技术能力，增强金融服务的针对性和有效性。

“一直以来，我们持续推动数字金融赋能科技、绿色、普惠、养老等重点金融领域发展，运用‘一件事’思维完善金融和科技融合输出方案，努力搭建数字金融服务实体经济和美好生活桥梁。”银行展台工作人员介绍，围绕民生重点领域，银行正在丰富数字金融服务场景，延伸金融服务触角，优化和重塑业务流程。

(责编：郝帅、吕骞)

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