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数字技术创新升级 服贸新生态助力经济加速跑

人民网记者 王绍绍
2024年09月15日12:36 | 来源：人民网
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近年来，我国数字经济蓬勃发展，低空经济加速起飞，大模型应用不断落地，智算产业持续火爆，科技赋能作用凸显，新技术、新场景不断涌现。

2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）于9月12日至16日在北京举办。其中，电信、计算机和信息服务专题展区（以下简称ICT展），以“数贸创新 科技赋能”为核心主题，聚焦电信服务、人工智能、低空飞行、智慧生活、专精特新、国际创新孵化及元宇宙前沿应用七大前沿领域，全面展示了电信、计算机和信息服务业的前沿技术与广阔前景。

当前，通过技术变革、要素创新配置与产业升级，催生新产业、新模式与新动能，推动高技术、高效能、高质量生产力的蓬勃发展，意义至关重大。

近年来，我国服务贸易数字化转型持续推进。截至目前，我国算力总规模近五年年均增速近30%，位居全球前列，算力已成为推动经济社会高质量发展的核心引擎。从数字政府到工业互联网，从自动驾驶到智慧医疗，算力正以前所未有的速度渗透各行各业，驱动互联网、大数据、人工智能等技术与实体经济的深度融合，不断催生新技术、新模式、新业态，助力各行各业加速数字化和智能化转型。

观众在AI和算力展区参观。人民网记者 王绍绍摄

观众在AI和算力展区参观。人民网记者 王绍绍摄

本次ICT展亮点频现，智算赋能空天地一体化成果亮眼。中国联通借助5G的大带宽和低时延能力，创新打通了无人机系统的操控端、飞行平台端和任务挂载端，做到数据链实时同步，为发展低空经济注入新动能；中国移动面向低空监管、低空航线、水域航道、水域检测、地空一体、桥梁微型变六大场景百站规模，开展组网规模试验，加强应用生态培育、加速产业成熟；中国电信对低空经济的布局涵盖安全管控、边端设备、云网资源、数字平台以及低空应用等多方面。

智能制造作为产业升级的新引擎，在展会上同样引人注目。多家智能制造企业齐聚一堂，展示了自动化生产线、智能机器人、工业互联网平台等前沿技术成果。其中，家庭四足机器狗“笨笨”和AI下棋机器人吸引了众多观众的目光，其不仅展现了机器人在家庭娱乐和陪伴方面的潜力，更表明智能制造将更加深入地融入人们的日常生活。

“创新活动集中度高的产业，如新一代信息技术产业、先进制造业、新材料、量子信息、基因技术等，能够助力可持续发展，提升国际竞争力，是需要重点发力的战略性新兴产业和未来产业。”安永大中华区首席执行官陈凯表示，这将是我国经济发展的重点领域。

在本次展会上，观众能切身感受到AI大模型的快速发展。清言作为首批上线的C端大模型产品之一，率先向大众用户开放了视频通话功能，让用户亲身体验到了前沿AI技术的魅力；而Deepexi企业大模型则运用先进的模型工具链为企业量身定制自有大模型解决方案，助力企业实现从数据驱动到数据智能驱动的跨越式发展，展现了AI技术的无限可能。

全国首个数字博物馆《汉时气象，一绘千年》也亮相服贸会，这不仅展现了元宇宙技术在文化遗产保护与传播方面的巨大潜力，更让观众体验到了元宇宙带来的沉浸式感受。业内专家介绍，这些创新应用为文化产业的数字化转型提供了新的思路与方向。

此外，服贸会ICT展还积极搭建国内外大中小企业融通发展的交流平台。来自芬兰、英国等国家的知名企业纷纷亮相，带来了各自在AI、云计算、高端软件等领域的最新成果与解决方案。这些跨国界的交流与合作，不仅促进了技术的相互借鉴与融合，更为我国企业提供了学习机会与市场空间，推动了全球服务贸易与服务业的共同繁荣。

中国社会科学院经济研究所研究员倪红福表示，发展新质生产力是布局未来、创造未来、竞争未来的关键，需要通过科技创新推动产业创新，实现从科技强、产业强到国家强的路径。 

“随着全球服务贸易与服务业合作的不断深入，发展数字化、智能化、绿色化将成为未来的趋势。”业内专家表示，服贸会作为服务贸易领域的国际盛会，将继续发挥其桥梁与纽带作用，促进各国之间的服务开放、服务合作与服务创新，共同开创一个更加繁荣、包容、可持续的未来。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)
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