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2024服贸新观察：科技赋能文旅场景上新

人民网记者 王绍绍
2024年09月15日11:54 | 来源：人民网
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通过VR技术“亲历”千年古刹的庄严、与数字人互动体验传统手工艺的魅力、在3D互动场景中“穿越”至历史长河的某个瞬间……近年来，我国文旅产业快速发展，文旅服务不断创新，科技赋能新创意、新场景，数字技术与之不断融合，为消费市场注入强劲动力。

9月12日，2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）在北京开幕，聚焦“共享智慧服务，共促开放发展”，本届服贸会将有85个国家和国际组织设展办会，450余家世界500强和行业龙头企业线下参展，举行上百场活动，200余项融合创新成果发布……

在本届服贸会现场，观众络绎不绝。人民网记者 何旭摄

在本届服贸会现场，观众络绎不绝。人民网记者 何旭摄

在本届服贸会上，文旅服务专题于9月12日至16日亮相首钢园，该专题以“科技赋能新文旅，创意引领新生活”为主题，不仅展示了文化与科技深度融合的最新成果，也彰显了我国文旅产业高质量发展的蓬勃生机。

近年来，我国文旅产业在科技创新的驱动下正日益蓬勃发展。从故宫博物院的“数字故宫”项目，让千年文物“活”起来，到各地文旅景点纷纷引入智能导览、虚拟游览等新技术，文旅体验变得更加丰富多元、便捷高效。

“随着大数据、云计算等前沿技术的不断融入，文旅产业的运营模式、服务方式乃至产业生态都在发生深刻改变，这将推动着我国从‘旅游大国’向‘旅游强国’的跨越。”业内专家介绍。

中国旅游研究院院长戴斌表示，科技赋能文旅的关键在于降低成本、提升便利性和智慧化水平，同时促进业态多元化发展。面对不断涌现的新业态、新场景、新模式，相关部门应不断提升治理能力，优化管理方式、服务流程和产品供给，以更好地满足市场需求，提升文旅产品和服务的供给水平。

本次服贸会文旅展区全方位多角度展示了科技与文旅日益深度融合。北京城市副中心三大文化设施所展示的《北京大运河揽胜图》数字版，以其27.4米的壮丽画卷，让观众一览大运河北京段的壮阔景象；《守护神》项目则利用生成式人工智能技术和无感交互手段，打造了一场多人沉浸式互动体验；“数游中轴线·京师万象图”项目通过数字技术手段，再现了清朝时期中轴线区域的老百姓生活，让体验者能够身临其境地感受历史的细节与温度。

相关负责人介绍，观众将有机会在科技的辅助下欣赏到国家大剧院的经典歌剧、北京人艺的话剧瑰宝以及新编京剧《齐白石》的现场演绎。同时，京剧普及体验活动也将同步展开，让观众近距离感受国粹艺术的独特魅力。

服贸会文旅展不仅是一个展示国内文旅产业成果的舞台，更是一个促进国际文旅交流与合作的重要平台。今年是中法建交60周年，法国首次在服贸会上搭建国家展馆，借此展示文旅服务等方面的特色与优势。

“这些跨越国界的交流与合作，不仅促进了技术的融合，更为中国文旅企业打开了通往世界的窗口，拓宽了国际合作与市场的边界。”业内专家说。

“科技是第一生产力、创新是第一动力。推进文化和旅游深度融合发展，必须充分发挥科技在引领、支撑文旅融合发展上的重大作用。”上述专家表示，随着技术的不断进步，各种应用不断普及，相关领域应更加注重科技与文化的深度融合，通过创新技术手段打造更多具有沉浸感、互动性和趣味性的文旅产品。同时，随着国内旅游市场的强劲复苏和消费者需求的日益增长，文旅产业将迎来更加广阔的发展空间和前所未有的发展机遇。

(责编：郝帅、吕骞)
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