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深化开放合作 第七届“一带一路”中医药发展论坛举办

2024年09月15日12:36 | 来源：人民网
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人民网北京9月15日电 （记者车柯蒙）9月13日，第七届“一带一路”中医药发展论坛作为2024年中国国际服务贸易交易会主题论坛在北京举办。本次论坛的主题为“深化‘一带一路’中医药开放合作 共建人类卫生健康共同体”，由世界贸易网点联盟、世界中医药学会联合会共同主办。

论坛期间，世界贸易网点联盟主席布鲁诺·麦斯尔强调中医药在全球健康产业中的重要性，并表示通过“一带一路”倡议，中医药国际化进程得到加速。麦斯尔表示，联盟致力于推动中医药产品和服务的全球流通与技术转移，促进各国在健康事业领域的合作，共同构建更加健康、繁荣的世界，并呼吁各方共同推动中医药在全球范围内的发展。

国家中医药管理局国际合作司司长吴振斗在论坛上提出四点建议：一是加强交流互鉴，推动全球传统医药共同发展；二是强化协同互补，促进中医药与现代医学融合发展；三是聚焦体制创新，助力中医药产业高质量发展；四是坚持凝聚合力，构建人类卫生健康共同体。

据了解，论坛现场发布了三项成果：一是成立“一带一路”中医药发展论坛专家委员会，中国工程院院士张伯礼担任主任委员，以充分发挥服务“一带一路”倡议的专家智库作用；二是启动“一带一路”中医药全球行，推进中医药服务和产品加速融入共建“一带一路”国家；三是举行一系列“一带一路”中医药国际合作项目签约仪式，为全面提升中医药参与共建“一带一路”质量与水平注入了新的活力。

据悉，本次论坛邀请了斯里兰卡、埃塞俄比亚、缅甸、柬埔寨、古巴等国家卫生部部长以及世界卫生组织、上海合作组织代表，同时，特别邀请香港卫生署署长和澳门药监局局长等出席论坛开幕式并致辞。论坛展览现场举办了陕西铜川“药王”孙思邈、河南南阳“医圣”张仲景、湖北黄冈“药圣”李时珍、安徽亳州“神医”华佗等古代医学名家专题展，向与会嘉宾展示中医药的独特文化魅力。

据介绍，“一带一路”中医药发展论坛由中国人民对外友好协会、国家中医药管理局、国家药品监督管理局、中国国际贸易促进委员会、北京市人民政府等单位先后共同主办，至今已成功举办六届。论坛坚持“让世界了解中医药，让中医药走向世界”的理念，推动中医药服务贸易，促进共建“一带一路”国家民心相通，增进人类健康福祉，助力构建人类卫生健康共同体，已成为“一带一路”中医药国际交流合作的重要平台。

(责编：郝帅、吕骞)
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