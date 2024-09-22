人民网记者 王绍绍

看熊猫、品茶、打卡城市景点、体验中国传统文化……近期，在国内外社交平台爆火的话题“China Travel”引发广泛关注。随着互免签证、144小时过境免签等众多利好政策出台，“来华游”热潮不断升温，极大地释放了文旅发展的潜力，为消费市场注入新活力。

国家移民管理局最新数据显示，今年中秋节期间全国边检机关共计保障525.6万人次中外人员出入境，日均175.2万人次，较去年中秋节同期增长18.6%。

“政策红利进一步释放，成为外国游客说来就来游中国的‘流量密码’。”国家移民管理局相关负责人表示。

据了解，自2023年1月起，国家移民管理局成功推行144小时过境免签政策，并不断优化政策覆盖范围，现已在北京、天津、河北石家庄等地的41个对外开放口岸实施。该政策惠及美国、加拿大、英国等54个国家的公民，他们只需持有有效国际旅行证件及144小时内确定的联程客票，即可免签入境并在中国特定区域内停留不超过144小时。

这一政策的实施，无疑为外国游客提供了更多便利，进一步推动了入境游市场的快速增长。

近期，国产3A游戏《黑神话：悟空》全球爆火，让山西一度成为“China Travel”搜索热度最高的旅游目的地，游戏取景地之一的小西天景区门票订单量同比增长261%；云南丽江古城，则以其古朴的建筑、潺潺的溪流和绚烂的民族风情，让外国游客仿佛置身于一幅流动的画卷之中；黄山的云海日出、西湖的断桥残雪，无不令国际友人流连忘返，酒店预订量与旅游收入均实现历史性增长。

据旅游平台数据显示，在刚刚过去的暑期，来华入境游订单同比增长约七成，大熊猫“福宝”的强大吸引力让韩国一跃成为暑期来华游人数最多的国家，其余依次为泰国、日本、新加坡。海外游客“Pick”的入境游热门城市为上海、北京、广州、西安、成都，新热入境城市张家界、丽江、重庆、苏州等，入境游游客总人次同比增长更是超30倍。

“China Travel”不仅“宜游”更“易游”。在社交媒体中，大多数博主都提到了他们来到中国的第一印象，就是街道非常安静。

随着我国能源转型进程加快，新能源快速发展并普及，新能源电动汽车越来越多，便利了外国游客出行。移动支付等便捷支付方式的普及，使外国游客能够轻松“走遍”中国的大街小巷，享受更加舒适的旅行体验，“一台手机”让出行“轻松无负担”。

国家移民局相关负责人表示，下一步将不断改进优化过境免签政策，持续深入推进移民管理制度型开放，以更加开放的姿态欢迎外籍人员来华，全力服务促进高水平开放高质量发展。

“免签政策不仅促进了人员往来，还传递了中国开放的信号，有助于提高贸易和要素流动的自由便利度，为世界经济注入更多信心和动能。”业内专家表示。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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