人民网北京9月22日电 （记者杜燕飞）科技创新，离不开金融活水浇灌。加强对科技型企业全生命周期的金融服务，被上升到越来越重要的高度。其中，作为社会的“稳定器”和经济的“减震器”，保险发挥着重要作用。

今年5月，国家金融监督管理总局发布的《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》提出，鼓励有条件的地区和银行保险机构结合科技型企业发展规律和特点先行先试，研发专属金融产品，为科技型企业提供全生命周期金融服务。

“中试”是科技成果从“实验室”走向“生产线”的关键环节。中试成功与否，对科技成果转化和产业化具有重要意义。中试试验过程具有不确定性大、专业性强、历史数据缺乏等风险特征，很难采用常规的风险保障模式。

“经过近一年在全国各地中试基地的实地调研和探索，中国太保产险与国科控股推出了‘中试项目费用损失保险’，主要为项目方因中试试验未达预期而终止所造成的费用投入损失提供保险保障。”

太保产险北京分公司总经理助理陆清表示，目前该保险已在甘肃和浙江落地，正在推进中试过程中的“财产损失、设备机损”等综合风险保障，打造中试全流程“风险监理”模式，对试验过程开展风险排查和整改建议，助力科技成果转化。

业内人士表示，保险机构通过中试创新保险机制，建立并完善的中试项目风险减量服务体系，有效减轻了科技企业及中试平台的后顾之忧，增强了科技企业及投资人开展中试的动力和信心。

“针对传统保险保障聚焦单一经济赔偿服务模式，难以满足科创企业发展产业链和供应链多样化风险需求，推广‘保险+’多元化科技保险新模式有积极意义。”陆清说，“下一步，我们将建设完善新材料科技成果转化各阶段‘保险+服务+监理’创新模式，并创新保险相关支持举措，为实现高水平科技自立自强提供有力支撑。”

(责编：杨曦、高雷)

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