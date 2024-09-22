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岁稔年丰庆收获——各地举办丰收节活动助力乡村振兴综述

2024年09月22日20:43 | 来源：新华网
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新华社北京9月22日电 题：岁稔年丰庆收获——各地举办丰收节活动助力乡村振兴综述

新华社记者

9月22日上午，第七个中国农民丰收节全国主场活动在河南兰考开启。在全国各地，“丰收民歌”相继唱响。微风拂过广袤无垠的田野，稻浪轻摆，瓜果飘香，田间地头洋溢着丰收的味道。

大地欢歌喜丰收

农民登台唱响丰收赞歌，乡村工匠展现精湛技艺，智慧农机“大展拳脚”，民俗非遗表演精彩纷呈……在河南兰考，今年中国农民丰收节全国主场活动上，来自全国多地的农民代表、“三农”工作者和干部群众共享丰收喜悦。

今年丰收节以“学用‘千万工程’ 礼赞丰收中国”为主题，发布了多项惠农助农政策措施，并举办“菜篮子”产品消费促进行动、乡村特色美食品鉴推广、农民丰收故事会、村歌大赛、乡村电影周等活动。

在兰考县仪封镇的一片高标准农田，红薯正茁壮成长。“我们这里是沙土地，种出来的蜜薯很甜。”种植大户张聚群边说边点开手机，土壤墒情、苗情、虫情、气象等信息一目了然。

“田间的气象装置和监测设备等收集到的数据，会传输到县里的智慧农业服务中心，经过大数据分析和专家评估，把实用信息发送给农户参考。”兰考县智慧农业服务中心一位工作人员说。

经过各地共同努力，今年我国夏粮获得了丰收，产量再创历史新高；棉油糖、肉蛋奶、水产品、果菜茶等供给充裕。农业科技进步贡献率超过63%，累计建成10亿多亩高标准农田，农业防灾抗灾能力显著提升。

据农业农村部消息，目前除双季晚稻外，大部分秋粮作物进入成熟收获期。玉米、大豆、中晚稻等作物长势总体正常偏好，全国秋粮有望再获丰收。

产业兴旺促增收

在丰收节全国主场活动现场，多个展销摊位人气很旺。鸡蛋刀削面、信阳毛尖、各种瓜果……天南海北的农产品琳琅满目，吸引大家品尝、购买。

金秋是收获的季节，广大农民朋友盼望着丰收、增收。

近日，2024年中国农民丰收节金秋消费季活动正式启动。活动组织电商平台等经营主体围绕国产大豆及豆制品、牛奶及乳制品、牛肉等开展了助农直播、发布了系列惠农举措。一批品牌农产品登陆电商平台展销促销。今年金秋消费季活动将一直持续到11月底。

在福建省宁德市寿宁县下党乡上党村，漫山遍野的锥栗树硕果累累。为了扩大销路，连日来，村里的党员干部帮助村民联系客户。“我种了20亩锥栗，今年预计收入能达到5万元。”种植大户王万明高兴地对记者说。

智能化食用菌基地里，朵朵银耳散发阵阵清香；智慧茶园内，茶树生长环境、病虫害情况可以通过智慧监测系统一目了然……记者在下党乡采访发现，村村有特产，食用菌、油茶、高山果蔬等特色农业“多点开花”，村民钱袋子日益鼓起来。

今年以来，各地因地制宜做好“土特产”文章，加强农业品牌打造，发展乡村的新产业新业态，不断拓展农民就业渠道、增收途径。今年上半年，农村居民人均可支配收入11272元，实际增长6.6%；脱贫人口务工就业达到了3274万人。

农业农村部市场与信息化司市场建设处处长沈国际表示，下一步将采取措施做大做强农业品牌，促进农产品产销精准对接，让农民群众切实得实惠。

和美乡村焕新颜

在河北，丰收市集人头攒动，乡村旅游让人放松身心；在山西，威风锣鼓、上党八音会奏响丰收乐章；在江苏，“新农人”代表分享创新创业经验，讲述乡村振兴故事……全国各地举办的丰收节庆祝活动，展现出各美其美的乡村新气象、新活力。

放眼广袤的田野，各地加快建设宜居宜业和美乡村，打造各具特色的现代版“富春山居图”。

山西省晋城市阳城县润城镇洎水新城社区，是采煤沉陷区村民集中安置组建的农村社区。现在生活的突出变化是办事更方便了。这里有便民服务中心、日间照料中心、活动室、卫生站，还提供上门代办、网上代办等服务。

“办事窗口2名党员服务人员为老年人和行动不便人士上门代缴水电费、医保费、帮助联系维修，每天都有村民受益。”洎水新城社区党总支书记吉志良说，社区还建设了“共享菜园”，村民们可以种菜，互相协作，邻里关系越来越和睦。

今年以来，晋城市学习运用“千万工程”经验，持续为乡村振兴赋能，不仅让一个个村庄环境更加干净秀美，也让农民群众有了更多获得感。

在全国，各地持续加强农村人居环境改善，农村卫生厕所普及率达75%左右，生活垃圾得到收运处理的行政村比例稳定保持在90%以上，农村自来水普及率达到90%，教育、医疗、养老等基本公共服务水平不断提升。

农业高质量发展、农村和谐稳定、农民幸福安康，是丰收中国的美好画卷，也是广大农民群众的期盼和祝愿。在希望的田野上，各地正共同努力，扎实奋斗，推动把乡村全面振兴的美好蓝图变为现实。（记者黄韬铭、唐诗凝、董建国、许雄）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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