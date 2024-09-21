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制造业转型升级再加速 释放高质量发展新动能

人民网记者 王绍绍
2024年09月21日09:01 | 来源：人民网
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制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。近年来，我国制造业正加速前行，逐渐向高端化、智能化、绿色化发展，为经济高质量发展注入了源源不断的新动能。

国家统计局最新数据显示，8月份全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，环比增长0.32%。采矿业增加值同比增长3.7%，制造业增长4.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.8%。装备制造业增加值同比增长6.4%，高技术制造业增加值增长8.6%，增速高于全部规模以上工业4.1个百分点，今年以来增速持续高于全部规模以上工业。

近年来，高技术制造业正蓬勃发展。在四川成都，一家医疗科技公司利用3D打印技术制造医疗器械，设计出个性化的植入物或手术导板，将医用级钛合金粉末或生物可降解材料逐层打印出来，大大提高了手术的精准度和成功率；在广东广州的无人机产业园区，一条高度集成的无人机生产线正忙碌地工作着，一架架具备自主飞行、高清航拍等功能的无人机从这里起飞，广泛应用于多种领域；在江苏无锡的一家领先的半导体制造厂内，高纯度的硅晶圆经过一系列复杂工艺，逐步构建起微小的电路结构，成为智能手机、电脑、数据中心等电子设备不可或缺的核心部件。

近年来，我国产业结构持续稳步优化，装备制造业“压舱石”作用继续凸显。数据显示，8月份规模以上装备制造业增加值同比增长6.4%，对全部规上工业增加值增长的贡献率高达47.9%。此外，装备制造业在全部规模以上工业中的比重也持续攀升，自年初以来已提升至33.5%，并连续18个月保持在30%以上。

一批重大装备和项目成功实施，装备制造业不断夯实工业基本盘。300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机总装下线，HH—100航空商用无人运输系统验证机首飞成功，全球首台18兆瓦海上风电机组实现并网发电……

我国装备制造业不断向高端化、智能化发展。业内专家表示，要促进传统产业转型升级，提升产品附加值，驱动战略性新兴产业扩张，引领技术创新，为装备制造业的可持续发展注入强大动力。

近些年，中国制造业积极向“绿”而行，能源结构逐步优化升级。新能源产业增势强劲，数据显示，8月份新能源汽车和充电桩产量同比分别增长30.5%和97%，绿色材料供给显著增加。单晶硅、多晶硅、太阳能工业用超白玻璃等产量的大幅增长，为中国经济的绿色发展注入了新的动能。

在推动制造业绿色转型的过程中，各地也纷纷行动起来。安徽省通过建设“双碳”管理一体化平台、深化制造业服务业“两业融合”试点等措施，积极培育绿色融合新业态；浙江桐乡的企业则利用大数据+云计算系统实时监控生产能耗，并采用原液着色技术减少印染污水排放，为高质量发展增添了绿色底色。

新兴产业、未来产业加速布局的同时，传统产业也在不断“焕新”。“瞄准高端化、智能化、绿色化、融合化方向，支持新型技术改造城市试点，实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，让这些传统产业‘老树发新芽’。”工业和信息化部相关负责人表示。

“要稳步推动制造业高质量发展，着力保持制造业比重稳定，推动制造业智能化、高端化、绿色化，促进制造业与服务业融合发展。”上述负责人表示，未来要加快关键核心技术攻关，着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链，持续巩固和增强制造业竞争优势，让中国制造业在高质量发展的道路上不断前行。

(责编：罗知之、高雷)
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