人民网北京9月22日电 （唐佳）9月21日，由生态环境部环境与经济政策研究中心主办的“中国环境战略与政策学术年会”在京召开。参会嘉宾表示，要准确把握深化生态文明体制改革的重大意义和目标任务，全面推进美丽中国建设，加快推进人与自然和谐共生的现代化。

生态环境部副部长、党组成员赵英民在致辞中表示，本届学术年会围绕“聚焦美丽中国，深化生态文明体制改革”主题开展研讨交流恰逢其时，对全面完整准确理解党的二十届三中全会精神，贯彻落实深化生态文明体制改革任务，以美丽中国建设全面推进人与自然和谐共生现代化具有重要意义。

会上，中国气候变化事务原特使解振华以书面形式介绍了近期气候变化多边进程的有关情况，以及各方对我国气候行动和绿色低碳转型的期待。他表示，要坚持应对气候变化的战略定力，化外部压力为转型动力，立足发展中国家定位，遵循共同带有区别的责任原则，加强工业、农业、建筑、林业、消费、贸易、投资等领域绿色低碳转型，推动技术创新和体制机制创新，以气候行动和双碳为抓手，推动国内经济、社会、环境、能源、气候相协调的高质量可持续发展，为推进全球生态文明建设和构建人类命运共同体作出更大贡献。

同时，多位与会专家就深化生态文明体制改革提出了思考和建议。中国国际经济交流中心副理事长杨伟民分别就主体功能区制度的形成演变、主体功能区制度的基本理念及主体功能区制度的改革任务作报告。他表示，党的二十届三中全会对深化生态文明体制改革做出部署，要求深化生态文明体制改革，提出健全主体功能区制度体系。这是全面建成高水平社会主义市场经济体制的重要内涵。全国人大常委会委员、环资委副主任委员吕忠梅表示，党的二十届三中全会明确提出了编纂生态环境法典的重要立法任务，进一步加强生态环境法典编纂理论与实践研究，为编纂一部具有中国特色、时代特征、国际视野的法典化立法典范贡献智慧和力量。

本次年会还设置有4个平行分会场，参会嘉宾围绕生态文明基础体制、生态环境治理体系、绿色低碳发展机制、积极稳妥推进碳达峰碳中和等主题，对深化生态文明体制改革未来发展提出思考和建议。来自相关部委、科研院所、地方政府等代表共150余人参加会议。

(责编：杨曦、高雷)

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